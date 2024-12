Dlaczego Marvel Rivals odniosło sukces, a Concord nie? Twórca darmowej strzelanki wyjaśnia

Jako deweloper zawsze się martwisz, dopóki nie zobaczysz reakcji graczy. Prawda jest taka, że nikt nie potrafi tego dokładnie przewidzieć, bo gdyby tak było, branża gier wyglądałaby dziś zupełnie inaczej. Wiele gier wychodzi z opinią, że odniosą sukces, a potem zawodzą, albo odwrotnie – wszyscy myślą, że gra się nie uda, a ona okazuje się niesamowitym sukcesem. Dlatego bardzo trudno to przewidzieć, a ta niepewność zawsze ci towarzyszy.

Sasser wyjaśnił również, dlaczego Marvel Rivals spotkało się z zainteresowaniem:

Myślę, że kluczowe jest posiadanie tego powodu, dla którego ludzie chcą zagrać w twoją grę, i uważam, że Marvel Rivals spełnia to idealnie dzięki superbohaterom. Nie wiem, jak ty, ale kiedy usłyszałem o koncepcji tej gry, pomyślałem: ‘O mój Boże, chcę być Storm w grze’, ‘Chcę być Doktorem Strangem w grze’. Chcę być tymi bohaterami w grze, to brzmi niesamowicie. I oczywiście od razu w mojej głowie pojawiły się wszystkie świetne możliwości, jakie to może dać.