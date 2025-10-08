Popularny symulator rolnictwa doczekał się ważnej łatki. Farming Simulator 25 staje się bardziej realistyczny

Już w przyszłym miesiącu Farming Simulator 25 będzie obchodzić pierwszą rocznicę premiery. Choć gra zebrała pozytywne opinie za rozbudowany system pogodowy, deformację gleby i lepszą sztuczną inteligencję pracowników, nie obyło się bez błędów. Studio Giants Software sukcesywnie je usuwa – najnowsza aktualizacja 1.13 skupia się właśnie na poprawie stabilności i realizmu rozgrywki.

Farming Simulator 25 – lista najważniejszych zmian

Patch 1.13 wprowadza zmiany zarówno w podstawowej wersji gry, jak i w dodatkach takich jak Mercedes-Benz Trucks Pack, Precision Farming, Plains & Prairies Pack czy Nexat Pack. Gracze mogą liczyć m.in. na poprawione działanie świateł ostrzegawczych, naprawę błędu z dźwiękami silnika, ulepszoną fizykę kontenerów oraz lepsze wykrywanie opryskanych obszarów przez AI.