Popularny symulator rolnictwa doczekał się ważnej łatki. Farming Simulator 25 staje się bardziej realistyczny

Mikołaj Berlik
2025/10/08 12:30
Giants Software wprowadza szereg usprawnień.

Już w przyszłym miesiącu Farming Simulator 25 będzie obchodzić pierwszą rocznicę premiery. Choć gra zebrała pozytywne opinie za rozbudowany system pogodowy, deformację gleby i lepszą sztuczną inteligencję pracowników, nie obyło się bez błędów. Studio Giants Software sukcesywnie je usuwa – najnowsza aktualizacja 1.13 skupia się właśnie na poprawie stabilności i realizmu rozgrywki.

Farming Simulator 25 – lista najważniejszych zmian

Patch 1.13 wprowadza zmiany zarówno w podstawowej wersji gry, jak i w dodatkach takich jak Mercedes-Benz Trucks Pack, Precision Farming, Plains & Prairies Pack czy Nexat Pack. Gracze mogą liczyć m.in. na poprawione działanie świateł ostrzegawczych, naprawę błędu z dźwiękami silnika, ulepszoną fizykę kontenerów oraz lepsze wykrywanie opryskanych obszarów przez AI.

Twórcy zoptymalizowali także zachowanie sztucznej inteligencji podczas koszenia i pracy na obrzeżach pól oraz poprawili działanie misji i ładowania zapisów. Modderzy otrzymali nowy materiał do wykorzystania, a pakiet Mercedes-Benz Trucks Pack zyskał ulepszenia wizualne i poprawione dźwięki skrzyni biegów.

Dodatek Precision Farming w wersji 1.3 otrzymał możliwość regulacji odstępów ścieżek technologicznych, lepszą obsługę niestandardowych nawozów oraz dokładniejszą wizualizację wartości pH na minimapie. To kolejne kroki w stronę zwiększenia realizmu i komfortu pracy na wirtualnych polach.

Aktualizacja jest już dostępna dla wszystkich posiadaczy Farming Simulator 25 na PC i konsolach. Giants Software zapowiada, że jeszcze w tym roku planuje kolejne mniejsze poprawki, a także nowe elementy dla społeczności modderskiej. Ostatnio informowaliśmy o nowej mapie w grze.

Źródło:https://www.farming-simulator.com/newsArticle.php?&news_id=641

Tagi:

News
aktualizacja
symulator
Giants Software
Symulatory
Farming Simulator
aktualizacja gry
Farming Simulator 25
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:03

Zainstalowałem sobie jakąś starszą wersję. 22 albo 23 kiedy wyszła. Nie pamiętam. Miałem ubaw ale generalnie więcej zabawy miałem oglądając ludzi online. Zwłaszcza tych co nie mieli pojęcia co i jak.

Bo jak Twoi rodzice przez całe życie pracowali na gospodarstwie to np. ojciec miał obcykane jak jeździć ciągnikiem po polu. W końcu jak są żniwa robisz to dzień w dzień, rok w rok i chcesz spędzić jak najmniej czasu na tym. Optymalizujesz. A potem uczysz swoje dzieci już jazdy jak należy. I czasem jako dziecko nawet nie do końca wiesz czemu coś robisz tak a nie inaczej dopóki nie spróbujesz robić inaczej by tylko dostrzec wady które Ci mówią dlaczego właśnie należy robić tak jak ojciec Ci pokazał. 

No i często taki symulator bo jest popularny kupuje ktoś kto ani nie jeździł ciągnikiem ani nie pracował na gospodarstwie ani nic w ten deseń. I fajnie jest widzieć jak sami dochodzą do tych rzeczy po godzinach grania. 

Swoją drogą w tego typu grach musi być więcej awarii spowodowanych przez gracza. Przykładowo wałek w prasie jest pod kątem. Bliżej jednego koła. Były sytuacje gdzie np. ktoś zatrudniony do pomocy podczas żniw usiadł na ciągnik i chciał nawrócić kompletnie zapominając że wałek ogranicza ruchy. No i jak masz duże tylne koło ciągnika która blokuje się na wałku podczas skrętu z maszyną która sporo waży - wałek może się solidnie wygiąć. 

A bywa że ktoś nie ma zapasowego. 

Idealny element pod gry :-) Niestety zamiast tego typu mechanicznych uszkodzeń przez bezmyślne manewrowanie maszyną to mamy zwykły wear and tear. 




