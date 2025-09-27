Zaloguj się lub Zarejestruj

Highlands Fishing nadchodzi do Farming Simulator 25. Zobacz malowniczą mapę Kinlaig

Patrycja Pietrowska
2025/09/27 12:00
Nowa mapa w Farming Simulator 25.

Miłośnicy wirtualnych upraw mogą zacierać ręce. Twórcy Farming Simulator 25 udostępnili zwiastun promujący najnowszą mapę – Kinlaig – która stanowi centralny punkt nadchodzącego rozszerzenia do gry. Dodatek, nazwany Highlands Fishing, ma trafić na rynek już 4 listopada.

Farming Simulator 25
Farming Simulator 25

Farming Simulator 25 rozszerza rozgrywkę. Hodowla ryb i akwakultura w Highlands Fishing

Krajobraz nowej mapy Kinlaig charakteryzuje się rozległymi, otwartymi przestrzeniami, malowniczymi zbiornikami wodnymi oraz imponującym mostem. Projektanci zadbali o to, by odwzorować dziedzictwo kulturowe regionu, włączając do otoczenia autentyczne elementy architektury, takie jak tradycyjne budowle z cegły. Ponadto, na mapie gracze znajdą pozostałości zamkowych ruin, które będą mogli odbudować.

Najważniejszą nowością w Highlands Fishing jest pogłębienie rozgrywki związanej z wodą. Wirtualni rolnicy będą mogli rozszerzyć swoje dotychczasowe działalności – obejmujące rolnictwo, leśnictwo i hodowlę zwierząt – o nowy segment akwakultury. Mechanizmy te obejmują zakup i zarządzanie specjalistycznymi obiektami do hodowli ryb, morskimi farmami wodnymi oraz produkcją niezbędnej paszy.

Odkryj surowy urok szkockich wyżyn, ekscytującą hodowlę ryb na morzu i relaksujące wędkowanie przy brzegu. Witamy w Kinlaig!

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy jeszcze, że Farming Simulator 25 zadebiutował 12 listopada 2024 roku. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Farming Simulator 25. Praca w polu nigdy nie była tak przyjemna.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

