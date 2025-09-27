Highlands Fishing nadchodzi do Farming Simulator 25. Zobacz malowniczą mapę Kinlaig

Miłośnicy wirtualnych upraw mogą zacierać ręce. Twórcy Farming Simulator 25 udostępnili zwiastun promujący najnowszą mapę – Kinlaig – która stanowi centralny punkt nadchodzącego rozszerzenia do gry. Dodatek, nazwany Highlands Fishing, ma trafić na rynek już 4 listopada.

Farming Simulator 25 rozszerza rozgrywkę. Hodowla ryb i akwakultura w Highlands Fishing

Krajobraz nowej mapy Kinlaig charakteryzuje się rozległymi, otwartymi przestrzeniami, malowniczymi zbiornikami wodnymi oraz imponującym mostem. Projektanci zadbali o to, by odwzorować dziedzictwo kulturowe regionu, włączając do otoczenia autentyczne elementy architektury, takie jak tradycyjne budowle z cegły. Ponadto, na mapie gracze znajdą pozostałości zamkowych ruin, które będą mogli odbudować.