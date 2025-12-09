Farming Simulator 25: Highlands Fishing - recenzja dodatku. Nie o takie przycinanie chodzi

Po kilkunastu godzinach spędzonych z Farming Simulator 25: Highlands Fishing muszę przyznać, że autorom DLC ze studia Giants Software (oczywiście mającego także na koncie “podstawkę” i wcześniejsze odsłony cyklu) udało się przygotować rozszerzenie, które stanowi - tak, wiem że to dość oklepany zwrot, ale naprawdę idealnie tu pasuje - powiew świeżości, chociaż sama cebula, którą można uprawiać po zainstalowaniu tego dodatku, niekoniecznie przecież ładnie pachnie. Tak czy inaczej Farming Simulator 25: Highlands Fishing udowadnia, że Szwajcarzy mają jeszcze głowy pełne pomysłów na rozwój swojego dzieła.

Bez zupełnie nowej mapy wszystkie atrakcje oferowane przez Farming Simulator 25: Highlands Fishing nie miałyby racji bytu, dlatego też w opisywanym rozszerzeniu otrzymujemy dostęp do Kinlaig. To lokacja inspirowana szkockim regionem Highlands. W związku z tym musimy przede wszystkim zapamiętać, że tym razem mamy do czynienia z ruchem lewostronnym. A jeździć po mapce warto nie tylko traktorem do sklepu i z powrotem czy też na zlecenia, ale także niedostępnym wcześniej samochodem - Skodą Octavią (co ciekawe, w dodatku pojawiają się również quady). Choć po to, by pozwiedzać okolicę - wrażenie robią zabytkowe budynki, ruiny zamków czy też szeroko pojęty klimat historyczny. Autorzy udostępnili miejscówkę wypełnioną kamienistymi dolinami, licznymi wzniesieniami, łąkami, wybrzeżami, jeziorem, a nawet zatoką. W dodatku na uwagę zasługuje niezwykle klimatyczne centrum miasta, zwłaszcza po zmroku.

Farming Simulator 25: Highlands Fishing to jednak przede wszystkim akwakultura i wędkarstwo. Możemy rozpocząć skromnie od zarybionego jeziora, by zapoznać się z mechaniką łowienia ryb czy też wytwarzać pokarm dla pstrągów i łososi, który przyda się w momencie, gdy zdecydujemy się postawić na naszym terenie lub też kupić wylęgarnię młodych ryb. Oczywiście same ryby można łowić nie tylko we wspomnianym już jeziorze, bo mechanika ta, oparta zresztą na nieskomplikowanej mini-gierce zręcznościowej, dostępna jest także właśnie w zatoce, po której możemy poruszać się łodzią. Skoro już o tym mowa, to warto zaznaczyć, że jeśli dysponujemy odpowiednimi funduszami, nic nie stoi na przeszkodzie, by zainwestować w farmę rybną.

Farming Simulator 25: Highlands Fishing

Są rybki!

Jak nietrudno się domyślić, cały system oparty na rybołówstwie i akwakulturze w Farming Simulator 25: Highlands Fishing jest odpowiednio uproszczony, a jednocześnie na tyle skomplikowany, byśmy czerpali radość z zabawy. Autorzy nie komplikują niepotrzebnie sprawy, dlatego też - przykładowo - wyhodowane ryby od razu trafiają do skrzynek, które magicznie pojawiają się przed wylęgarnią. Ale produkcja zostanie wstrzymana oczywiście, gdy nie zadbamy o dostęp do pokarmu. Ten, po wyładowaniu go we wskazanym miejscu, po prostu znika, trafiając we właściwe miejsce. Tak czy inaczej nieustannie mamy ręce pełne roboty, dlatego też warto zlecić niektóre obowiązki pracownikom SI. Przynajmniej w teorii.

Sztuczna inteligencja jest… sztuczna

Farming Simulator 25: Highlands Fishing pokazuje bowiem, że sztuczna inteligencja naszych pomocników nadal pozostawia wiele do życzenia. Nie potrafią oni często ominąć prostej przeszkody, innym razem z niewiadomych przyczyn przerywają wykonywanie powierzonego im zadania, a czasem po prostu nie reagują na wydawane polecenia. Doprowadza to do sytuacji, w których stwierdzamy, że lepiej samemu szybko pojechać do sklepu aniżeli zlecić to pracownikowi. Z drugiej jednak strony przy zbiorach na polu bez większych problemów mogą poruszać się dwie uzupełniające się wzajemnie maszyny zajmujące się zbieraniem plonów. System ten wymaga zatem dopracowania. Tym bardziej, że na ten moment prezentuje wyjątkowo nierówny poziom wykonania.

