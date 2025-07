Popularna gra już wkrótce za darmo do zdobycia. Znamy tytuł następnej darmówki na Steam

Po niedawnym rozdaniu kluczy do gry I Am Fish, Lenovo zapowiada kolejną darmową niespodziankę dla graczy. Tym razem w ramach akcji Game Key Drops w Legion Gaming Community udostępniona zostanie za darmo gra Deadlight: Director's Cut.

Aby odebrać darmową kopię, konieczne jest posiadanie konta w Legion Gaming Community i sklepie Gamesplanet. Rejestracja jest już dostępna, więc chętni mogą zarezerwować sobie miejsce wcześniej i być gotowi na start akcji.

Deadlight: Director's Cut to wydana w 2016 roku gra studia Tequila Works. Jest to przygodowa gra platformowa, której akcja rozgrywa się podczas apokalipsy zombie. W tym tytule z grafiką 2,5D nieumarli to nie jedyne zagrożenie, jakie czeka na głównego bohatera. Gorsi od zombie są zdesperowani i niebezpieczni ludzie.