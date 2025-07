Kolejna darmowa gra na Steam. Ale trzeba się po pośpieszyć z odbiorem

Lenovo rozpoczęło ofertę na kolejną darmową grę. W ramach programu Legion Gaming Community, firma rozdaje gry w prezencie, a teraz ruszyła nowa oferta. Tym razem do zdobycia za darmo jest gra I Am FishI Am Fish, czyli przygodowa gra akcji od Bossa Studios, która została wydana w 2021 roku. Posiadacze komputerów mogą sprawdzić ten tytuł, zdobywając I Am Fish w formie klucza do wykorzystania na Steam. Poniżej znajdziecie pełną instrukcję, jak odebrać darmową grę.

I Am Fish to urocza przygoda oparta na fizyce, w której bohaterkami są cztery śmiałe ryby zabrane z akwarium i rozdzielone wbrew woli. Dotrzyj wraz z nimi do oceanu z odległych zakątków Barnardshire (najmniejszego hrabstwa w Anglii), płynąc, lecąc, tocząc się i wygryzając sobie drogę. Wolność i towarzyszki czekają. Poznaj bohaterki gry! Złota rybka jest wesoła, odważna i żądna przygód, a w dodatku świetnie pływa. Rozdymka to powolna, ale bardzo przyjazna ryba. Potrafi się nadąć, by przetoczyć się po ziemi. Pirania jest dzika, chaotyczna, głośna, nieprzewidywalna i uwielbia kąsać. Latająca ryba zaś bywa zdystansowana, ale w głębi serca jest całkiem łagodna i potrafi szybować w powietrzu! Odważne bohaterki nie dadzą się zamknąć w szklanej kuli i wysilą wszystkie płetwy, by odnaleźć przyjaciółki – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra na Steama

Aby odebrać I Am Fish za darmo, należy udać się na stronę Legion Gaming Community i założyć konto lub zalogować się na już istniejące. Następnie kliknąć przycisk voucheru, aby odebrać kod, który należy wykorzystać na specjalnej stronie sklepu Gamesplanet. Tam najpierw należy założyć konto lub zalogować się na już istniejąc, a następnie wykorzystać kod z vouchera, który ważny jest do 31 lipca bieżącego roku.