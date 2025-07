Aż 4 gry za darmo na Steam. Niesamowita oferta dla graczy

Czwartek przyniósł prawdziwy wysyp darmowych gier na PC. Epic Games Store zaproponował w tym tygodniu dwie darmowe gry, a jeszcze wczoraj pisaliśmy o nowym prezencie, który można zdobyć na Steama. Tym razem bezpośrednio platforma Valve obdarowała graczy darmowymi tytułami i to nie jednym, czy dwoma, ale aż czterema. Przez najbliższy tydzień do zdobycia są cztery produkcje od wydawcy Slitherine Ltd., który obchodzi 25-lecie swojej działalności. Posiadacze komputerów osobistych mogą przypisać do swojego konta Steam za darmo takie gry, jak Fantasy General II, Battlestar Galactica Deadlock, Field of Glory II: Medieval oraz Caribbean Crashers.

Cztery gry za darmo na Steam

Wszystkie wspomniane tytuły będą dostępne do następnego czwartku, czyli 17 lipca, do godziny 19:00 czasu polskiego. Poniżej znajdziecie linki do każdej wspomnianej gry w sklepie Steam, a także opisy rzeczonych produkcji.