Filmowcy kontra Izrael. Ponad 1200 podpisów pod deklarację bojkotu izraelskich instytucji filmowych

Jakub Piwoński
2025/09/09 10:30
Wielkie nazwiska. Znaczący sygnał.

Ponad 1200 osób związanych z branżą filmową, w tym wielu uznanych i nagradzanych twórców oraz aktorów, podpisało deklarację organizacji Filmworkers for Palestine, w której zapowiadają rezygnację ze współpracy z instytucjami filmowymi w Izraelu. To jedno z największych tego typu wystąpień w środowisku kina w ostatnich latach.

Filmworkers for Palestine
Filmworkers for Palestine

Filmworkers for Palestine – inicjatywa sprzeciwiająca się Izraelowi

Sygnatariusze zapowiadają, że nie będą prezentować swoich filmów ani uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez izraelskie festiwale, kina czy stacje telewizyjne. Inspiracją do powstania deklaracji była akcja Filmmakers United Against Apartheid, którzy w latach 80. sprzeciwiali się współpracy kulturalnej z Republiką Południowej Afryki.

Lista artystów wyrażających sprzeciw w stosunku do Izraela, obfituje w znane i cenione nazwiska branży. Wśród osób, które złożyły podpis, znajdują się m.in. nagradzani twórcy Yórgos Lánthimos, Mike Leigh, Adam McKay, Asif Kapadia, Joshua Oppenheimer i Boots Riley, a także aktorzy Riz Ahmed, Olivia Colman, Tilda Swinton, Susan Sarandon, Javier Bardem, Mark Ruffalo czy Josh O’Connor.

Hollywood jest podzielone konfliktem zbrojnym między Izraelem, a Palestyną. Przypominamy, że podczas tegorocznej gali Oscarów statuetkę dla najlepszego filmu dokumentalnego zdobył obraz Nie chcemy innej ziemi autorstwa Palestyńczyka Basela Adry i Izraelczyka Yuvala Abrahama. Film opowiada o losach mieszkańców wioski Masafer Jatta na Zachodnim Brzegu. Film był zapalnikiem. Uprowadzony został jeden z twórców filmu. Wcześniej zamykano nawet kina w USA pokazujące film, w obawie przed kontrowersjami.

Źródło:https://variety.com/2025/film/global/stars-sign-pledge-complicit-israeli-film-companies-1236511010/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


