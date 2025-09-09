Filmowcy kontra Izrael. Ponad 1200 podpisów pod deklarację bojkotu izraelskich instytucji filmowych

Ponad 1200 osób związanych z branżą filmową, w tym wielu uznanych i nagradzanych twórców oraz aktorów, podpisało deklarację organizacji Filmworkers for Palestine, w której zapowiadają rezygnację ze współpracy z instytucjami filmowymi w Izraelu. To jedno z największych tego typu wystąpień w środowisku kina w ostatnich latach.

Filmworkers for Palestine – inicjatywa sprzeciwiająca się Izraelowi

Sygnatariusze zapowiadają, że nie będą prezentować swoich filmów ani uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez izraelskie festiwale, kina czy stacje telewizyjne. Inspiracją do powstania deklaracji była akcja Filmmakers United Against Apartheid, którzy w latach 80. sprzeciwiali się współpracy kulturalnej z Republiką Południowej Afryki.