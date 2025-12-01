Scarlett Johansson broni Woody’ego Allena i wierzy w jego niewinność

W wywiadzie dla The Telegraph Johansson zaznaczyła, że wierzy w niewinność Allena i broni go mimo kontrowersji. Dodała również, że wie, kiedy warto zachować cierpliwość i poczekać na odpowiedni moment, podkreślając, że to doświadczenie nabywa się z wiekiem.

Scarlett Johansson, jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie, ponownie publicznie wsparła Woody’ego Allena. Przypomnijmy, że swego czasu aktorka była określana jako jego muza, bo współpracowała z reżyserem przy takich filmach jak Wszystko gra, Scoop i Vicky Cristina Barcelona. Reżyser od lat zmaga się z oskarżeniami o wykorzystywanie seksualne, a odrodzenie ruchu #MeToo w 2017 roku przyniosło mu nową falę krytyki, skutkującą m.in. problemami z finansowaniem jego projektów w Hollywood.

Nigdy nie wiadomo, na czym dokładnie polega efekt domina. Ale moja mama zawsze zachęcała mnie do bycia sobą, do zrozumienia, że ważna jest uczciwość i walka o to, w co się wierzy – powiedziała aktorka.

To kolejne wsparcie ze strony aktorki skierowane w stronę reżysera Annie Hall. Johansson wcześniej przyznała, że utrzymuje bliskie relacje z reżyserem i nie waha się z nim współpracować. „Uwielbiam Woody’ego. Wierzę mu i pracowałabym z nim, kiedy tylko mogę […] Spotykam się z Woodym, kiedy tylko mogę, i wiele z nim o tym rozmawiałam. Byłam z nim bardzo bezpośrednia, a on jest bardzo bezpośredni ze mną. Utrzymuje swoją niewinność i wierzę mu” – mówiła w wywiadzie dla THR w 2019 roku.

Wsparcie Johansson jest znaczące w kontekście krytyki, jakiej Allen doświadczał od wielu lat, szczególnie ze strony Dylan Farrow i innych aktorów, którzy współpracowali z reżyserem. Warto dodać, że nie wszyscy w Hollywood są nieprzychylni Allenowi. Do grupy wspierających Allena należą m.in. Sean Penn, Javier Bardem, Penélope Cruz, Diane Keaton, Michael Caine, Anjelica Huston, Alec Baldwin czy Jeff Goldblum. Johansson podkreśla, że ważne jest, by bronić tego, w co się wierzy, nawet jeśli opinia publiczna jest bezlitosna. O Allenie zrobiło się ostatnio głośno za sprawą wystąpienia na festiwalu w Moskwie, które odebrano jako poparcie dla rosyjskiego reżimy, z czego twórca także musiał się tłumaczyć.