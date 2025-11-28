Last Epoch Orobyss będzie darmowe, ale gracze krytykują opłaty za nowe klasy

Last Epoch, produkcja studia Eleventh Hour Games, która pozycjonuje się jako konkurent dla gier takich jak Diablo 4 i Path of Exile 2, ogłosiła szczegóły dotyczące swojego pierwszego dużego DLC. Mimo to, ogłoszenie dotyczące sposobu monetyzacji wzbudziło ogromne poruszenie, a nawet oburzenie w społeczności graczy.

Last Epoch Orobyss: darmowe rozszerzenie i płatne eksperymentalne klasy wywołują burzę

Studio udostępniło plan działania, obejmujący okres do 2026 roku, zorientowany wokół nadchodzącego rozszerzenia Orobyss. Dyrektor generalny EHG, Judd Cobler, potwierdził, że samo rozszerzenie Last Epoch Orobyss zostanie udostępnione bezpłatnie wszystkim obecnym posiadaczom gry. Dodatek ma pojawić się po zakończeniu Sezonu 4 i 5, co sugeruje datę premiery w okolicach późnego sierpnia lub wczesnego września 2026 roku, biorąc pod uwagę, że sezony zazwyczaj trwają około czterech miesięcy.