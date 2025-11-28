Last Epoch Orobyss będzie darmowe, ale gracze krytykują opłaty za nowe klasy

Last Epoch, produkcja studia Eleventh Hour Games, która pozycjonuje się jako konkurent dla gier takich jak Diablo 4 i Path of Exile 2, ogłosiła szczegóły dotyczące swojego pierwszego dużego DLC. Mimo to, ogłoszenie dotyczące sposobu monetyzacji wzbudziło ogromne poruszenie, a nawet oburzenie w społeczności graczy.
Last Epoch Orobyss: darmowe rozszerzenie i płatne eksperymentalne klasy wywołują burzę
Studio udostępniło plan działania, obejmujący okres do 2026 roku, zorientowany wokół nadchodzącego rozszerzenia Orobyss. Dyrektor generalny EHG, Judd Cobler, potwierdził, że samo rozszerzenie Last Epoch Orobyss zostanie udostępnione bezpłatnie wszystkim obecnym posiadaczom gry. Dodatek ma pojawić się po zakończeniu Sezonu 4 i 5, co sugeruje datę premiery w okolicach późnego sierpnia lub wczesnego września 2026 roku, biorąc pod uwagę, że sezony zazwyczaj trwają około czterech miesięcy.
Największy sprzeciw wywołała informacja o wprowadzeniu płatnych Paradox Classes. Według Cobiera, ten format pozwoli na eksperymentowanie w innowacyjny sposób.
Najczęściej pojawiające się pytanie brzmi prosto: „Czy rozszerzenie Last Epoch: Orobyss będzie darmowe dla obecnych graczy?” Odpowiedź to: tak. Każdy gracz na PC, który posiada Last Epoch przed premierą dodatku Orobyss, otrzyma go jako darmową aktualizację. Nowi gracze oraz użytkownicy PlayStation 5 będą kupować Last Epoch, całą sezonową zawartość oraz rozszerzenie Orobyss jako jeden, zaktualizowany pakiet.
Wraz z darmową zawartością dodatku mam przyjemność ogłosić coś naprawdę nowego w Last Epoch – całkowicie alternatywną, grywalną klasę, opartą na systemach działających inaczej niż wszystko, co do tej pory było w grze. Nazywamy tę nową kategorię Klasami Paradoksu (Paradox Classes), a pierwsza z nich zadebiutuje razem z nadchodzącym dodatkiem jako płatne DLC dla graczy, którzy chcą wypróbować nowe style rozgrywki. Te klasy pozwolą nam eksperymentować w świeży i innowacyjny sposób, a więcej informacji ujawnimy bliżej premiery. – czytamy na oficjalnej stronie Last Epoch.
Wprowadzenie płatnych klas wywołało falę negatywnych reakcji. Gracze masowo krytykują tę decyzję. Pojawiły się również obawy, że Klasy Paradoksu mogą zostać celowo nadmiernie wzmocnione, aby zwiększyć ich sprzedaż, co potencjalnie zachwieje balansem gry. Szybki i negatywny odzew poskutkował tym, że sekcja ostatnich recenzji Last Epoch na Steamie spadła do poziomu „Mieszane”.
Na koniec przypominamy, że Last Epoch zadebiutowało na rynku w pełnej wersji 21 lutego 2024 roku. Gra od Eleventh Hour Games obecnie jest dostępna wyłącznie na komputerach osobistych.
