Współreżyser nagrodzonego Oscarem filmu został zaatakowany i uprowadzony przez siły izraelskie. "Nie ma po nim śladu"

Hamdan Ballal, współreżyser nagrodzonego Oscarem dokumentu No Other Land, został zaatakowany przez izraelskich osadników i zatrzymany przez żołnierzy podczas otrzymywania pomocy medycznej. Informację tę podał współtwórca filmu, Yuval Abraham, w mediach społecznościowych.

Grupa osadników właśnie zlinczowała Hamdana Ballala, współreżysera naszego filmu 'No Other Land'. Pobili go, ma obrażenia głowy i brzucha, krwawi. Żołnierze wtargnęli do karetki, którą wezwał, i zabrali go. Od tamtej pory nie było po nim śladu – napisał Abraham na platformie X

Według izraelskiego dziennika Israel Hayom, doszło do starcia między Izraelczykami a Palestyńczykami, które obejmowało rzucanie kamieniami. W jego wyniku izraelskie siły zatrzymały trzech Palestyńczyków, w tym Ballala. Aktywiści z Center for Jewish Nonviolence, cytowani przez Associated Press, twierdzą natomiast, że został on "zabrany z zawiązanymi oczami" przez izraelskie wojsko, gdy otrzymywał pomoc w karetce.