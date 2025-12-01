Twórczyni Matrixa komentuje „dziwaczne i zmutowane” interpretacje klasyka science fiction. Nie podoba jej się włączanie w to ideologii

Wachowski podkreśliła, że twórca musi pogodzić się z tym, iż widzowie będą patrzeć na dzieło przez pryzmat własnych przekonań. Jak dodała, nierzadko patrzy na wyrosłe wokół Matrixa „dziwaczne, zmutowane teorie” i reaguje w myślach stanowczym sprzeciwem, lecz nie jest w stanie nad tym w pełni zapanować.

Lilly Wachowski ponownie zabrała głos w sprawie sposobu, w jaki część środowisk skrajnie prawicowych interpretuje kultowy Matrix. W rozmowie z Calebem Hearonem, prowadzonym podczas realizacji filmu Trash Mountain w Chicago, reżyserka dała jasno do zrozumienia, że choć niektóre teorie ją zaskakują, to ostatecznie pozwala swojej twórczości żyć własnym życiem.

Musisz odpuścić swoje dzieło. Ludzie będą je interpretować tak, jak tylko chcą. Patrzę na wszystkie te szalone, zmutowane teorie dotyczące Matrixa i ideologie, które powstały w ich wyniku, i myślę sobie: „Co wy robicie? Nie. To nie tak.” Ale do pewnego stopnia muszę to puścić.

Reżyserka zaznaczyła również, że nie ma możliwości, by każdy odbiorca zrozumiał przesłanie filmu w sposób zgodny z pierwotną wizją:

Nigdy nie sprawisz, by absolutnie wszyscy wierzyli w to, co pierwotnie zamierzałaś przekazać.

Jedną z najczęściej zawłaszczanych scen pozostaje słynny wybór czerwonej pigułki, utożsamiany przez skrajną prawicę z „przebudzeniem” do rzekomo ukrytej prawdy o świecie. W filmie była to metafora wyjścia poza iluzję, lecz w dyskursie politycznym przerodziła się w hasło ideologiczne.

Wachowski przypomniała, że jej pierwotną intencją była metafora transpłciowej tożsamości. Mimo to nie dziwi ją fakt, że konserwatywne grupy sięgnęły po symbolikę z Matrixa: