Zamknięcie kina za emisję szokującego filmu nagrodzonego Oscarem? Ponad 600 filmowców protestuje

Decyzja o możliwej zamknięcia kina O Cinema w Miami Beach za wyświetlanie nagrodzonego Oscarem filmu dokumentalnego No Other Land wywołała ogromne kontrowersje i spotkała się z ostrym sprzeciwem świata filmowego. To wydaje się nie tyle kontrowersyjne, co wręcz skandaliczne. Świat filmu zareagował. Ponad 600 reżyserów, w tym Michael Moore, Billy Corben oraz Barry Jenkins, podpisało list intencyjny wzywający władze miasta do odrzucenia propozycji likwidacji kina.

O czym opowiada No Other Land?

Zwolennicy kina niezależnego w South Beach sprzeciwiają się decyzji, która może doprowadzić do likwidacji jednej z kluczowych instytucji kultury w regionie. W środę ma odbyć się głosowanie w sprawie wypowiedzenia umowy najmu dla O Cinema po tym, jak burmistrz Miami Beach Steven Meiner określił No Other Land jako "fałszywy, jednostronny atak propagandowy na naród żydowski". Polityk zaproponował eksmisję kina po tym, jak nie udało mu się doprowadzić do odwołania pokazów.