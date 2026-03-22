Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad 12 mln dolarów na nowego Cyberpunka. Gracze rzucili się na projekt

Maciej Petryszyn
2026/03/22 21:00
0
0

Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje kolekcjonerska karcianka w uniwersum Cyberpunka. Co więcej, powstaje i ma się dobrze, przynajmniej w kwestii trwającej zbiórki.

Zbiórka rozpoczęła się 17 marca, czyli zaledwie 5 dni temu. To jednak wystarczyło, by całkowicie rozbić kickstarterowy bank.

Cyberpunk Trading Card Game
Karciany Cyberpunk 120-krotnie przebił założony próg zbiórki

Już kilka dni temu informowaliśmy Was, że Cyberpunk Trading Card Game zgromadził ponad 3,6 miliona dolarów. Ta kwota jest już jednak mocno nieaktualna i zdecydowanie trzeba ją zaktualizować. Okazuje się bowiem, że patroni postanowili przeznaczyć na projekt Weird Co. już ponad 12 milionów dolarów, czyli prawie 45 milionów złotych. To oznacza, że zbiórka na Kicstarterze już 120-krotnie przebiła zakładany próg, który określono na poziomie 100 tysięcy dolarów. A to zdecydowanie nie koniec, bo do końca zbiórki jeszcze 26 dni. Są zatem podstawy, by zakładać, że grono 15 619 wspierających jeszcze się znacząco powiększy.

GramTV przedstawia:

Niemniej już teraz można nazywać Cyberpunk Trading Card Game rekordzistą Kicstartera – żadna inna gra typu TGC w historii crowdfundingowej platformy nie zgromadziła tylu środków. Przy okazji warto wspomnieć, że największa liczba patronów wybrała pakiet Netrunner Starter Kit, który wyceniono na 349 dolarów. Za te cenę dostaną oni dwie talie startowe – The Heist i Embracing Power – oraz dwa pudełka zawierające w sumie 72 dodatkowe zestawy. Sporą popularnością cieszy się też Street Cred Pack za 499 dolarów – w jego ramach wspierający dostaną dodatkowo kolejny display box oraz dedykowane kości do gry.

Dla największych cyberpunkowych fanatyków przygotowano natomiast limitowany pakiet Night City Legends w różnych wariantach, odpowiadających różnym postaciom. Tutaj jest już na bogato, bo w środku jest 8 talii startowych, 54 dodatkowych pakietów, 2 zestawy wysokiej jakości kości Cyberpunk TGC, metalowa karta Hanako Arasaka: Daughter of the Emperor Legend oraz 100 koszulek do kart, mata z materiału, mata z neoprenu, pudełko na karty oraz segregator. To wszystko za “zaledwie” 7,999 dolarów. Niezależnie od tego, jaki pakiet na byliście lub planujecie nabyć, warto mieć na uwadze, że pierwsza fala dostaw Cyberpunk Trading Card Game ma mieć miejsce w 3. kwartale tego roku, druga zaś w kwartale 4.

Źródło:https://insider-gaming.com/cyberpunk-tcg-game/

Tagi:

Bez prądu
CD Projekt RED
Kickstarter
crowdfunding
Cyberpunk 2077
zbiórka
karcianka
crowd-funding
pieniądze
TCG
trading card game
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112