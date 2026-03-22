Ponad 12 mln dolarów na nowego Cyberpunka. Gracze rzucili się na projekt

Niemniej już teraz można nazywać Cyberpunk Trading Card Game rekordzistą Kicstartera – żadna inna gra typu TGC w historii crowdfundingowej platformy nie zgromadziła tylu środków. Przy okazji warto wspomnieć, że największa liczba patronów wybrała pakiet Netrunner Starter Kit, który wyceniono na 349 dolarów. Za te cenę dostaną oni dwie talie startowe – The Heist i Embracing Power – oraz dwa pudełka zawierające w sumie 72 dodatkowe zestawy. Sporą popularnością cieszy się też Street Cred Pack za 499 dolarów – w jego ramach wspierający dostaną dodatkowo kolejny display box oraz dedykowane kości do gry.

Dla największych cyberpunkowych fanatyków przygotowano natomiast limitowany pakiet Night City Legends w różnych wariantach, odpowiadających różnym postaciom. Tutaj jest już na bogato, bo w środku jest 8 talii startowych, 54 dodatkowych pakietów, 2 zestawy wysokiej jakości kości Cyberpunk TGC, metalowa karta Hanako Arasaka: Daughter of the Emperor Legend oraz 100 koszulek do kart, mata z materiału, mata z neoprenu, pudełko na karty oraz segregator. To wszystko za “zaledwie” 7,999 dolarów. Niezależnie od tego, jaki pakiet na byliście lub planujecie nabyć, warto mieć na uwadze, że pierwsza fala dostaw Cyberpunk Trading Card Game ma mieć miejsce w 3. kwartale tego roku, druga zaś w kwartale 4.