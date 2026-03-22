Ponad 12 mln dolarów na nowego Cyberpunka. Gracze rzucili się na projekt

Zbiórka rozpoczęła się 17 marca, czyli zaledwie 5 dni temu. To jednak wystarczyło, by całkowicie rozbić kickstarterowy bank.
Karciany Cyberpunk 120-krotnie przebił założony próg zbiórki
Już kilka dni temu informowaliśmy Was, że Cyberpunk Trading Card Game zgromadził ponad 3,6 miliona dolarów. Ta kwota jest już jednak mocno nieaktualna i zdecydowanie trzeba ją zaktualizować. Okazuje się bowiem, że patroni postanowili przeznaczyć na projekt Weird Co. już ponad 12 milionów dolarów, czyli prawie 45 milionów złotych. To oznacza, że zbiórka na Kicstarterze już 120-krotnie przebiła zakładany próg, który określono na poziomie 100 tysięcy dolarów. A to zdecydowanie nie koniec, bo do końca zbiórki jeszcze 26 dni. Są zatem podstawy, by zakładać, że grono 15 619 wspierających jeszcze się znacząco powiększy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!