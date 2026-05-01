Cyberpunk 2077 poprawiony przez fanów. Zwiększona immersja i naprawa błędów w kluczowych zadaniach

Fani gry CD Projekt RED poprawili niektóre bolączki Cyberpunka 2077.

Twórca znany pod nickiem anygoodname udostępnił nową modyfikację do Cyberpunka 2077, która koncentruje się na poprawie błędów psujących immersję w zadaniach związanych z główną fabułą. Cyberpunk 2077 – powstał mod poprawiający immersję w głównych zadaniach Projekt skupia się na najbardziej odczuwalnych problemach z zadaniach. Autor zwraca uwagę, że wiele szczegółów misji powstawało lata temu i nie zawsze współgra z późniejszymi aktualizacjami gry. Pełne przywrócenie spójności wymagałoby dużego nakładu pracy, a przy kolejnych patchach mogłoby zostać ponownie zaburzone, ponieważ zmieniają się zarówno mechaniki rozgrywki, jak i logika zadań czy detale świata.

Jedną z najważniejszych poprawek jest rozwiązanie problemu z efektami dźwiękowymi wyładowań elektrycznych. Do tej pory potrafiły one utrzymywać się nawet po opuszczeniu pomieszczenia sterowni elektrowni, przez co zakłócały kolejne sceny niepasującym, uporczywym hałasem. Teraz dźwięk przestaje się zapętlać, co znacząco poprawia odbiór dalszej rozgrywki. Modyfikacja koryguje także interfejs dialogów Takemury. Wcześniej wszystkie opcje były oznaczone na żółto, co sugerowało wybory bez powrotu. Po poprawce odpowiedzi prowadzące do zapętlonych dialogów są oznaczane kolorem niebieskim, dzięki czemu komunikacja z graczem staje się bardziej czytelna.

Zmiany objęły również zadanie Backs Against the Wall. Poprawiono animacje kaprala Hare’a, który nie ślizga się już po pomieszczeniu po wybraniu jednej z opcji dialogowych w scenariuszu pokojowego rozwiązania. Dodatkowo lepiej dopasowano pozycję jego krzesła do animacji postaci, dzięki czemu przestaje ono wyglądać, jakby unosiło się w powietrzu. Ostatnia z poprawek dotyczy zadania Talent Academy. Mod usuwa problem z muzyką, która nie wyciszała się po zakończeniu questa, a w niektórych przypadkach potrafiła grać dalej nawet po zapisaniu i ponownym wczytaniu gry. Modyfikację Immersion Patch - Cyberpunk Story Quest Fixes pobierzecie z tej strony.

