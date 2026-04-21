Wiosenna wyprzedaż trwa w najlepsze. Co można zgarnąć taniej w ofercie Steam?

Krótko po starcie kolejnej odsłony akcji „Szaleństwo w środku tygodnia” w sklepie Steam pojawiły się setki przecenionych gier. Rabaty sięgają nawet -90%, a wśród dostępnych tytułów nie brakuje zarówno dużych produkcji, jak i mniejszych, dobrze ocenianych projektów.
Wyprzedaż Steam – przegląd najciekawszych ofert
W aktualnej promocji można znaleźć sporo gier w bardzo atrakcyjnych cenach. Oto najciekawsze z nich:
- Dead Island 2 Ultimate Edition – 29,57 zł (-90%)
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 123,87 zł (-54%)
- Jump King – 10,19 zł (-66%)
- Like a Dragon: Ishin! – 51,80 zł (-80%)
- Lost Judgment – 77,70 zł (-70%)
- Teardown – 59,50 zł (-50%)
- Thronebreaker: The Witcher Tales – 15,99 zł (-80%)
- The Witcher: Enhanced Edition Director's Cut – 4,49 zł (-85%)
- HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged – 32,85 zł (-85%)
- Super Monkey Ball Banana Mania – 31,24 zł (-75%)
- RIDE 4 – 25,35 zł (-85%)
- Dead Island Definitive Edition – 8,44 zł (-90%)
