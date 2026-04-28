Duże zmiany w Hearthstone. Miniserie odchodzą w zapomnienie

Mikołaj Berlik
2026/04/28 15:00
Blizzard wprowadza zestawy klasowe, które mają mocniej wpłynąć na metę.

W świecie Hearthstone nadchodzą fundamentalne zmiany w sposobie wydawania nowej zawartości. Twórcy ogłosili, że począwszy od aktualizacji 35.4 (zaplanowanej na 5 maja), popularne dotychczas miniserie odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmą zestawy klasowe.

Hearthstone – czym są zestawy klasowe?

Zamiast dodawać po kilka kart dla każdej profesji, Blizzard decyduje się na uderzenie punktowe. W każdej fali (zaplanowano trzy na rok) tylko cztery wybrane klasy otrzymają solidny pakiet nowych narzędzi. Każdy pakiet to 7 nowych kart (1 legendarna, 2 epickie, 2 rzadkie, 2 zwykłe). Celem zmiany jest mocniejsze zdefiniowanie tożsamości klasowej i wywołanie bardziej zauważalnych zmian w metagrze.

W pierwszej turze, która zadebiutuje już w przyszłym tygodniu, nowości otrzymają:

  • Druid – skupienie na leczeniu i „cierpliwej” rozgrywce – np. karta Sędziwy mówca ostępów nagradzająca za pomijanie tury.
  • Łowca – wzmacnianie zwierzęcych towarzyszy i poszukiwanie potężnych bestii – Oswojony zwierzak.
  • Paladyn – powrót do korzeni z armią Rekrutów Srebrnej Dłoni. Kluczowe karty: Ośmielające ostrze oraz Arator Odkupiciel.
  • Mag – nowa mechanika Czakramów – potężnych zaklęć, które ewoluują i stają się silniejsze w trakcie partii.

Zestawy będzie można nabyć na kilka sposobów:

  • Pojedynczy zestaw klasy: 9,99 EUR / 1000 kamieni runicznych / 1200 szt. złota.
  • Kolekcja (wszystkie 4 klasy): 19,99 EUR / 2000 kamieni runicznych / 2500 szt. złota (zawiera dodatkowo kartę Ogrodowy duszek i skórkę Wulkaniczny Kruszor).
  • Złota kolekcja: 79,99 EUR / 8000 kamieni runicznych / 12 000 szt. złota.

Jeśli chcecie śledzić nowości na bieżąco, oto plan prezentacji (godziny czasu polskiego):

  • Dziś (28 kwietnia): Łowca (21:00 i 23:00)
  • 29 kwietnia: Paladyn (19:00 i 21:00)
  • 30 kwietnia: Druid (19:00 i 21:00)
  • 1 maja: Mag (19:00 i 21:00)

Co ciekawe, twórcy przygotowali małą zagadkę – w Hearthstone mamy 11 klas, ale w tym roku ukaże się aż 12 zestawów. Oznacza to, że jedna z klas otrzyma dodatkowe wsparcie. Kto będzie tym szczęśliwcem? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać

Źródło:https://Hearthstone - Battle.net.

