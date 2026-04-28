Duże zmiany w Hearthstone. Miniserie odchodzą w zapomnienie

Blizzard wprowadza zestawy klasowe, które mają mocniej wpłynąć na metę.
W świecie Hearthstone nadchodzą fundamentalne zmiany w sposobie wydawania nowej zawartości. Twórcy ogłosili, że począwszy od aktualizacji 35.4 (zaplanowanej na 5 maja), popularne dotychczas miniserie odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmą zestawy klasowe.
Hearthstone – czym są zestawy klasowe?
Zamiast dodawać po kilka kart dla każdej profesji, Blizzard decyduje się na uderzenie punktowe. W każdej fali (zaplanowano trzy na rok) tylko cztery wybrane klasy otrzymają solidny pakiet nowych narzędzi. Każdy pakiet to 7 nowych kart (1 legendarna, 2 epickie, 2 rzadkie, 2 zwykłe). Celem zmiany jest mocniejsze zdefiniowanie tożsamości klasowej i wywołanie bardziej zauważalnych zmian w metagrze.
W pierwszej turze, która zadebiutuje już w przyszłym tygodniu, nowości otrzymają:
Druid – skupienie na leczeniu i „cierpliwej” rozgrywce – np. karta Sędziwy mówca ostępów nagradzająca za pomijanie tury.
Jeśli chcecie śledzić nowości na bieżąco, oto plan prezentacji (godziny czasu polskiego):
Dziś (28 kwietnia): Łowca (21:00 i 23:00)
29 kwietnia: Paladyn (19:00 i 21:00)
30 kwietnia: Druid (19:00 i 21:00)
1 maja: Mag (19:00 i 21:00)
Co ciekawe, twórcy przygotowali małą zagadkę – w Hearthstone mamy 11 klas, ale w tym roku ukaże się aż 12 zestawów. Oznacza to, że jedna z klas otrzyma dodatkowe wsparcie. Kto będzie tym szczęśliwcem? Na odpowiedź musimy jeszcze poczekać
