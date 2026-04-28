Duże zmiany w Hearthstone. Miniserie odchodzą w zapomnienie

W świecie Hearthstone nadchodzą fundamentalne zmiany w sposobie wydawania nowej zawartości. Twórcy ogłosili, że począwszy od aktualizacji 35.4 (zaplanowanej na 5 maja), popularne dotychczas miniserie odchodzą do lamusa, a ich miejsce zajmą zestawy klasowe.

Hearthstone – czym są zestawy klasowe?

Zamiast dodawać po kilka kart dla każdej profesji, Blizzard decyduje się na uderzenie punktowe. W każdej fali (zaplanowano trzy na rok) tylko cztery wybrane klasy otrzymają solidny pakiet nowych narzędzi. Każdy pakiet to 7 nowych kart (1 legendarna, 2 epickie, 2 rzadkie, 2 zwykłe). Celem zmiany jest mocniejsze zdefiniowanie tożsamości klasowej i wywołanie bardziej zauważalnych zmian w metagrze.