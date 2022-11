Polskie utwory usłyszymy w Need for Speed Unbound. EA ujawniło soundtrack gry

To dopiero miła niespodzianka.

Otrzymujemy coraz więcej szczegółów dotyczących zbliżającego się Need for Speed Unbound. Niedawno Electronic Arts ujawniło nowy tryb rozgrywki, prezentując go na świeżym gameplayu. Deweloperzy przedstawili również listę aktywności pobocznych i wyzwań, którymi będziemy mogli się zająć podczas przemierzania rozległego świata gry. Ważnym elementem każdej odsłony serii Need for Speed jest również soundtrack. Ścieżka muzyczna, którą będziemy mogli posłuchać w czasie jazdy w najnowszej części, może szczególnie spodobać się polskim graczom, gdyż usłyszymy aż dwie piosenki z naszego kraju.

W Need for Speed Unbound posłuchamy aż 68 piosenek artystów z 25 krajów. Soundtrack trwa 3 godziny i 37 minut i możecie go już przesłuchać w całości na Spotify. Wśród wykonawców znajdziemy takich popularnych muzyków, jak A$AP Rocky¸ Brodinski, Charli XCX, Mura Masa oraz Playboy Carti. Jak wspomnieliśmy wcześniej nie brakuje również polskich akcentów. Na playliście pojawili się Oki i GEDZ z utworem SIRI oraz Oliver Olson z kawałkiem zatytułowanym Tłoki. Pełną listę znajdziecie poniżej. Need for Speed Unbound – soundtrack A$AP Ferg – Shabba

A$AP Rocky – Babushka Boi

A$AP Rocky – Palace

AK AUSSERKONTROLLE – Im meinem Benz

Alison Wonderland – Eyes Closed

Amir Obe – WISH YOU WELL

Ammar 808 – Ey paavi

Anna Lunoe – Ice Cream

Ash-B – BOOTY

Balming Tiger – Kolo Kolo

Bicep – Apricots

Big Hass – Arab Femcee Cypher

Bizarrap – Villano Antillano: Bzrp Music Sessions, Vol. 51

Botany – She Will Be

Brodinski – Split

Butu – Front To Back

Charli XCX – Trophy

Clipping. – Check the Lock

Cristale – Militant

Danger Mouse – Strangers

Diplo – Worry No More

DIVINE – Punya Paap

Ecko Bazz – Mmaso

Eliza Legzdina – Curse 4 U

Grebz – Njesprawiedliwo

Higher Brothers – Empire

ICYTWAT – Eyez on Em

IDK – Taco

JMK$ – SXUTHSIDE

JP THE WAVY – Neo Gal Wop

KALUSH – Gory

Kasien – TIME

KOKOKO – Azo Toke

Lil Eazzyy – Forever Been Steppin’

Lous and The Yakuza – Je ne sais pas

Maxo Kream – BIG PERSONA

MILKBLOOD – Wicked

Moksi – Shout Like

Mura Masa – Blessing me

Mura Masa – Deal Wiv It

ODZ – TAPPAT DET HELT

Oki – SIRI

Oliver Olson – Tłoki

Payday – Vampire

Pepe – Life Sings

Playboy Carti – Slay3r

Poutyface – HEY NEIGHBOR

Princess Nokia – Versace Hottie

Rico Nasty – Money

Rozzma – Hout

S$AP ANT – The God Hour

Shirin David – Be a Hoe/Break a Hoe

Shygirl – SLIME

Slikback – Ascension

Smooky MarGielaa – Stay 100

Space 92 – The Door

Steff da Campo – Renegade

Strategy – Carbon Footpring

Terror Jr – Fun

The Synaptik – Tarid

Tkay Maidza – Where Is My Mind?

Tohji – Yodaka

Tohoto – SPAZZ OUT

Tokischa – Linda

Tommy Chash – Racked

Tropkillaz – Dame Mais

UMEK – Cryptic Speech

