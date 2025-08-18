Battlefield może stać się serią wydawaną co roku. Wieloletni plan ma zakończyć się zaskakującą zmianą modelu wydawnicznego

Nowe doniesienia sugerują, że Electronic Arts planuje przekształcić serię Battlefield w markę z corocznymi premierami. Analityk Michael Pachter twierdzi, że podczas rozmowy z Byronem Beede, menedżerem generalnym marki, usłyszał o ambicjach EA, by wprowadzić cykl wydawniczy podobny do Call of Duty.

Battlefield – trzy studia na trzyletnim cyklu?

Według Pachtera, Electronic Arts chce zaangażować trzy oddzielne studia, które pracowałyby nad kolejnymi odsłonami równolegle w trzyletnich cyklach produkcyjnych. Dzięki temu seria mogłaby ukazywać się co roku, bez nadmiernego obciążania pojedynczych zespołów. Jednak, jak zaznaczył analityk, taki model w przypadku Battlefield jest wciąż odległy i może zostać osiągnięty dopiero w perspektywie 5–6 lat.