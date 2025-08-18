Zaloguj się lub Zarejestruj

Battlefield może stać się serią wydawaną co roku. Wieloletni plan ma zakończyć się zaskakującą zmianą modelu wydawnicznego

Mikołaj Berlik
2025/08/18 11:00
Według analityka branżowego Michael’a Pachtera EA rozważa model podobny do Call of Duty.

Nowe doniesienia sugerują, że Electronic Arts planuje przekształcić serię Battlefield w markę z corocznymi premierami. Analityk Michael Pachter twierdzi, że podczas rozmowy z Byronem Beede, menedżerem generalnym marki, usłyszał o ambicjach EA, by wprowadzić cykl wydawniczy podobny do Call of Duty.

Battlefield
Battlefield

Battlefield – trzy studia na trzyletnim cyklu?

Według Pachtera, Electronic Arts chce zaangażować trzy oddzielne studia, które pracowałyby nad kolejnymi odsłonami równolegle w trzyletnich cyklach produkcyjnych. Dzięki temu seria mogłaby ukazywać się co roku, bez nadmiernego obciążania pojedynczych zespołów. Jednak, jak zaznaczył analityk, taki model w przypadku Battlefield jest wciąż odległy i może zostać osiągnięty dopiero w perspektywie 5–6 lat.

Dla wielu graczy wizja corocznych premier budzi mieszane odczucia. Battlefield 6, rozwijany wspólnie przez DICE, Motive, Ripple Effect i Criterion, zapowiada się obiecująco, lecz obawy o spadek jakości w przypadku zbyt szybkiego cyklu wydawniczego są wyraźne. Sam Pachter przyznał, że wątpi, aby EA faktycznie zdecydowało się na pełnoprawną grę każdego roku – możliwe jednak, że studio rozważa mniejsze, eksperymentalne projekty między dużymi odsłonami.

Na razie plany EA pozostają więc niepotwierdzonymi spekulacjami, lecz w przyszłości możemy spodziewać się dalszych szczegółów. Ostatnio informowaliśmy o niespodziewanych problemach z wersją beta.

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-annual-releases/

koNraDM4
Gramowicz
Ostatni poniedziałek

Bardzo zła wiadomość

dariuszp
Gramowicz
Ostatni poniedziałek

Sie zastanawiałem jak EA popsuje BF6 a oni nie dość że próbują popsuć BF6 to jeszcze mają plan na popsucie 7, 8, 9, 10, 11...




