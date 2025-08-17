Ile będzie kosztować Call of Duty: Black Ops 7? Można odetchnąć z ulgą

Ta informacja niejednego uspokoi.

Wcześniej informowaliśmy o dacie premiery gry. Teraz rozjaśnia się sytuacja ceny. Wygląda na to, że Call of Duty: Black Ops 7 nie będzie pierwszą grą Microsoftu wycenioną na 80 dolarów. Call of Duty: Black Ops 7 – ile będzie kosztować gra? Według wiarygodnego informatora, znanego dziennikarza billbil-kuna z serwisu Dealabs, standardowa edycja gry w USA ma kosztować 69,99 USD / 79,99 EUR, a nie 80 USD, jak wcześniej przewidywano (co dało by w przeliczeniu na polski złoty cenę 292,34 PLN).

Microsoft zapowiadał wcześniej, że jego gry będą kosztować 80 USD, a w maju podniósł ceny konsol Xbox na całym świecie. Początkowo to The Outer Worlds 2 miało być pierwszym tytułem w nowej cenie, ale ostatecznie również wyceniono je na 70 USD.

Billbil-kun potwierdził również, że premiera nowej odsłony serii odbędzie się 14 listopada 2025 roku. Produkcja trafi na PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 oraz PC, ale nie na Nintendo Switch 2. W planach jest także Edycja Vault (odpowiednik edycji deluxe), wyceniona na 99,99 USD / 109,99 EUR. Decyzja Microsoftu może być próbą utrzymania konkurencyjności wobec Battlefielda 6, który zadebiutuje miesiąc wcześniej – 10 października – w cenie 69,99 USD. Ostatnie otwarte beta-testy produkcji EA przyciągnęły na Steamie ponad 521 tys. jednoczesnych graczy, co sugeruje mocny start gry. Tymczasem EA nie planuje zmian w polityce cenowej. – „Na tym etapie nie planujemy żadnych zmian cen (…) zawsze staramy się uwzględnić pełen zakres cen, aby móc służyć graczom w najlepszy możliwy sposób” – tłumaczył niedawno Andrew Wilson, dyrektor generalny EA. Liczymy zatem, że doniesienia billbil-kuna odnośnie ceny Call of Duty: Black Ops się potwierdzą.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.





