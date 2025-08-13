Mass Effect 5 może skorzystać na upadku marki Dragon Age. Weteran BioWare tłumaczy dlaczego

Jest nadzieja, że Mass Effect 5 będzie prezentować o wiele wyższą jakość niż Dragon Age: The Veilguard, czy Mass Effect: Andromeda.

Próbujemy robić wiele rzeczy naraz. Nawet jeśli spojrzysz na DICE, zasadniczo robią tylko jedną rzecz naraz, i czasami wychodzi to bardzo dobrze, a czasami nie – powiedział.

Były producent wykonawczy BioWare, Mark Darrah, w najnowszym wywiadzie opowiedział o powodach problemów BioWare, w tym prawdopodobnego upadku serii Dragon Age. Już wcześniej przyznał, że studio nigdy nie planowało rozwijać tej marki i Dragon Age: Początek miał być również jedyną odsłoną serii. Darrah przyznał, że zgadza się częściowo z opinią Davida Gaidera, twórcy Dragon Age, który wcześniej twierdził, że seria miała „duże trudności z uzyskaniem potrzebnych zasobów”.

Według niego w BioWare dochodziło do „dużej kanibalizacji” zasobów, gdy pracowników przenoszono pomiędzy projektami, co sprawiało, że studio było rozciągnięte do granic możliwości.

Czy EA lubiło Mass Effect bardziej niż Dragon Age? Myślę, że tak. Czy to był powód, dla którego Dragon Age nie dostawał ludzi, których potrzebował? Tego nie jestem pewien. Myślę, że to mogła być kwestia struktury BioWare i fiskalnego konserwatyzmu EA, które po prostu nie pasowały do siebie – stwierdził Darrah.

Były producent ujawnił, że jeden z pracowników, z którym rozmawiał, był „zdumiony, że nie odszedłem wcześniej, bo nie dostawaliśmy ludzi”. Darrah zaznaczył, że jego zdaniem EA lepiej wspiera studia działające w modelu „jedna gra naraz”, co wynika z prostego faktu, że zamknięcie całego zespołu, jeśli ich główny projekt nie wypali, jest kosztowne i problematyczne.