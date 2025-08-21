Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy przeciek zdradza miejsce akcji Forza Horizon 6. Fani są zachwyceni.

Mikołaj Berlik
2025/08/21 12:30
1
1

Marzenia społeczności mogą się spełnić.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące Forza Horizon 6. Według przecieku kolejna odsłona popularnej serii Playground Games ma przenieść festiwal Horizon do Japonii. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak w społeczności graczy wywołała spore poruszenie.

Forza Horizon 6
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 – Japonia nowym domem festiwalu Horizon?

Od premiery pierwszej odsłony w 2012 roku Playground Games zabierało graczy do Kolorado, południowej Francji, północnych Włoch, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Meksyku. Wybór Japonii byłby więc naturalnym rozwinięciem serii, zwłaszcza że ten kierunek od dawna znajduje się na liście życzeń fanów.

GramTV przedstawia:

Źródłem przecieku był post australijskiej firmy Cult & Classic, zajmującej się importem samochodów. Według niego członek zespołu Forza Horizon miał przebywać w Australii, by skanować samochody typu Kei, charakterystyczne dla Japonii. To najmniejsze pojazdy dopuszczone do jazdy po autostradach w Kraju Kwitnącej Wiśni, a ich brak w grze osadzonej w tamtej lokalizacji byłby dużą nieścisłością. Usunięty wpis sugeruje więc, że mogą stać się częścią oferty dostępnych aut w szóstej odsłonie serii.

Choć przeciek brzmi wiarygodnie, warto podchodzić do niego z rezerwą – oficjalne potwierdzenie od Microsoftu i Playground Games wciąż nie padło. Wiadomo jednak, że Phil Spencer ogłosił premierę Forza Horizon 6 w 2026 roku. Jeśli przecieki okażą się prawdziwe, Japonia z jej kulturą ulicznych wyścigów i kultowymi samochodami może okazać się wymarzoną scenerią dla fanów.

Źródło:https://insider-gaming.com/forza-horizon-6-leak-hints-at-japan-setting/

Tagi:

News
Microsoft
Xbox One
wyścigi
Forza Horizon
przeciek
Xbox Series X
Xbox Series S
Forza Horizon 6
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:38

Już 5 miało być chyba w Japonii, ogłoszenie Meksyku było swoistym zaskoczniem swego czasu. Ale tak, Japonia to oczywisty kierunek tym bardziej że w serii już były stamtąd lokacje (nie tylko tory motorsportowe).




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112