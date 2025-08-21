Nowy przeciek zdradza miejsce akcji Forza Horizon 6. Fani są zachwyceni.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące Forza Horizon 6. Według przecieku kolejna odsłona popularnej serii Playground Games ma przenieść festiwal Horizon do Japonii. Informacja ta nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona, jednak w społeczności graczy wywołała spore poruszenie.

Forza Horizon 6 – Japonia nowym domem festiwalu Horizon?

Od premiery pierwszej odsłony w 2012 roku Playground Games zabierało graczy do Kolorado, południowej Francji, północnych Włoch, Australii, Wielkiej Brytanii oraz Meksyku. Wybór Japonii byłby więc naturalnym rozwinięciem serii, zwłaszcza że ten kierunek od dawna znajduje się na liście życzeń fanów.