Polscy gracze odnieśli sukces. Hades 2 w obniżonej cenie na Steam

Od kilku dni w polskim internecie trwa akcja, która ma informować deweloperów, że ceny gier w Polsce na Steam są zbyt wysokie. Wynika to z zalecanych cen, które zostały wyznaczone w październiku 2022 roku przez samo Valve. Od tego czasu sklep nie zaktualizował cen w złotówkach, chociaż nasza waluta umocniła się do euro i dolara. Przez to polskie ceny gier na Steam są niemal najwyższe w całej Europie, a nawet na świecie. MKwadrat Podcast i serwis Łowcy Gier rozpoczęli akcję, aby zachęcić studia do zmiany cen swoich produkcji, co udało się w niektórych przypadkach. Teraz sukces został osiągnięty również z Hadesem 2 od Supergiant Games.

Hades 2 w nowej niższej cenie na polskim Steam

Druga część Hadesa zadebiutowała we wczesnym dostępie na początku bieżącego tygodnia w cenie 138,99 zł. Jedynie w Szwajcarii gra okazała się droższa, więc polscy gracze musieli zapłacić o wiele więcej od zamożniejszych od nas Niemców, Francuzów, czy Norwegów. Na szczęście Supergiant Games wzięło pod uwagę uwagi polskich graczy i właśnie zmienili cenę swojej produkcji.