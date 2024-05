Polscy gracze walczą o tańsze gry na Steam. Ruszyła akcja informująca deweloperów

W październiku 2022 roku Valve poinformował o zaktualizowaniu zalecanych cen gier w sklepie Steam. Przypadło to na okres, kiedy polska złotówka nie była jedną z najsilniejszych walut na świecie i za jedno euro musieliśmy zapłacić nawet 4,80 zł, gdy obecny kurs wynosi 4,29 zł. Oznaczało to znaczący wzrost ceny gier w złotówkach nawet o 28%, co przełożyło się na niedawną premierę Hadesa 2, która w Polsce kosztuje aż 138,99 zł, gdy w krajach z walutą euro zapłacimy około 125 zł. Również No Rest for The Wicked w Polsce kosztuje aż 179 zł, co jest najwyższą ceną na świecie (w przeliczeniu z innych walut na złotówki).

Polscy gracze walczą ze zbyt wysokimi cenami gier na Steam

Prowadzący podcast MKwadrat postanowili coś z tym zrobić i ruszyli z akcją, która ma zachęcić graczy, aby wywalczyli niższe ceny gier na Steam bezpośrednio u deweloperów i wydawców. Do akcji dołączył także serwis Łowcy Gier, który szeroko opisał całą kwestę niewłaściwego przelicznika euro na złotówki na Steam i wskazał, co użytkownicy platformy Valve mogą zrobić, aby to zmienić.