Gry na Steam będą droższe. Valve podało nowe zalecane ceny, również w Polsce

Valve na swojej oficjalnej stronie przedstawiło nowe wytyczne dotyczące narzędzi wycen i rekomendacji dla deweloperów i wydawców. Sklep Steam oferuje dziesiątki metod płatności przyjmując 39 różnych walut, pozwalając dotrzeć studiom swoimi produkcjami do graczy na całym świecie. Aby ułatwić ten proces, firma oferuje odpowiednie narzędzia, podając sugerowane ceny gier na wszystkich dostępnych rynkach. Dzisiaj Valve poinformowało o zaktualizowanych zaleceniach cenowych, aby oferować „trafniejsze sugestie producentom”. W praktyce oznacza to spory wzrost cen we wszystkich krajach.

Steam – wzrost zalecanych cen o 28% w Polsce

Inflacja ma wpływ na ceny gier, również te w cyfrowej dystrybucji. Nic więc dziwnego, że także na Steamie będziemy musieli przygotować się na spore podwyżki cen. Od dzisiaj studia mogą ustalać ceny według nowego cennika, które wprowadzają większe koszty dla graczy od kilku procent do nawet kilkuset w niektórych krajach. W Polsce wzrost zalecanych cen wynosi 28% i produkcja kosztująca 59,99 dolarów do tej pory wyceniana była na 214,99 zł, a po podwyżce to już koszt rzędu 274,99 zł.