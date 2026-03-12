Timberborn recenzja. Oczekiwałem Anno, a dostałem Factorio z bobrami.

Zacznijmy jednak od najważniejszego, czyli czym Timberborn tak naprawdę jest. To city builder w postapokali ptycznym świecie, w którym ludzkość wyginęła, a cywilizację odbudowują inteligentne bobry. Twórcy z Mechanistry opisują swój świat jako tzw. „lumberpunk”, bowiem większość odblokowywanych technologii i wznoszonych budynków jest tworzona na bazie drewna i zasilanych wodą. Naszym największym przeciwnikiem nie jest wrogie plemię czy inne gatunki, lecz... katastrofy naturalne z suszami na czele. Głównym trzonem rozgrywki jest odpowiednie zarządzenie topniejącymi zasobami drewna (zasadzenie i ścięcie nowych zajmuje sporo czasu), oraz tworzenie z nich domostwa, warsztatów produkcyjnych i obiektów użyteczności publicznej.

Debiutancka produkcja z warszawskiego studia Mechanistry wzięła mnie trochę z zaskoczenia. Choć tytuł majaczył mi gdzieś na radarze premier, to nie byłem świadomy, jak wielkim uznaniem się cieszy (13 tysięcy graczy jednocześnie podczas w peaku na Steam). 96 proc. pozytywnych opinii w serwisie Valve mówi samo za siebie, jednak czy po ponad 4 latach we Wczesnym Dostępie obecną wersję można już nazwać skończonym tytułem? Mam co do tego nieco ambiwalentne odczucia…

Przykładowo, żeby wyprodukować krakersy z pałki wodnej musimy wpierw zbadać technologię wodnego gospodarstwa, zbudować nad wodą plantację, zebrać i zmagazynować surowiec. Następny w kolejności do odkrycia jest młyn, w którym wytworzymy mąkę z naszych tataraków, jednak bez źródła zasilania (młynu wodnego, bądź turbiny wiatrowej) nie będzie to możliwe. No i trzeba te krakersy jeszcze gdzieś wypiec, czyli piekarnia zasilana odpowiednim paliwem również jest w tym momencie kluczowa.

Stwórz jedną wielką, szczęśliwą rodz… osadę bobrów

Naszą pierwszą (i każdą kolejną) rozgrywkę zaczynamy od wybrania plemienia (w tej chwili dostępne są dwa: Folkogony i Żelazozębi), jednej z ręcznie stworzonych map i poziomu trudności. Ze skromnej grupki kilkunastu bobrów z czasem rozwiniemy prosperującą społeczność. Jednak do tego celu będziemy musieli zaspokoić rosnące z przebiegiem gry potrzeby naszych podopiecznych. I tak jak na początku wystarczy im ciepły kąt do spania i marchewki do jedzenia, tak po upływie kilku dni, będzie trzeba zapewnić więcej udogodnień. Między innymi drugie plemie Żelazozębów odblokujemy po przekroczeniu progu 15 punktów udogodnień. I tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii, bowiem o ile pod kątem mechanizmów rozgrywki jest to wybitnie opracowany i rozbudowany tytuł, tak na ten moment brakuje mu „pierwiastka fabularnego”, który zachęcałby do odkrywania coraz to nowszych rzeczy.

Całkiem rozbudowany samouczek pozwala nam zapoznać się, nie tylko z podstawami rozgrywki, ale i co bardziej skomplikowanymi zasadami panującymi w świecie gry. Szkoda tylko, że poza klimatycznym filmikiem wprowadzającym zabrakło później jakiejkolwiek kampanii fabularnej, czy nawet prostego mechanizmu misji i zadań do wykonania. Aktualnie, mimo że Mechanistry ogłasiło wersję 1.0, to uważam że jednak trochę mu brakuje do pełnego wydania. Tytułowe porównanie nie wzięło się znikąd. Jestem ogromnym fanem Anno 1800, szczególnie dodatku, który wprowadził bardziej rozbudowany przemysł, traktory i sterowce lecz tam poza trybem wolnej gry udostępniono również długi i całkiem ciekawy tryb fabularny. Na ten moment Timberborn zdecydowanie bliżej jest do produkcji Wube Software, niż sztandarowej strategii Ubisoftu.

Perfekcjonizm pod kątem mechanizmów rozgrywki odbił się na jakości opowiadanej historii