Bloober Team przestało czuć się underdogiem po premierze Silent Hill 2 Remake

Po wydaniu Silent Hill [2 Remake – dop. red.] przestaliśmy czuć się underdogami. Okres ten nie był łatwy ze względu na opinie społeczności. Pojawiało się wiele głosów: „O nie, Bloober to robi. Zniszczą to”. Wszystkim w firmie trudno było trzymać się swoich przekonań i włożyć w to całe serce, choćby dlatego, że większość fanów nie chciała tej gry. Udowodniliśmy, że ludzie się mylili, więc to miłe – powiedział przedstawiciel krakowskiego studia.

Zięba zaznacza, że obecnie Bloober Team znajduje się w „innym momencie”. Deweloper dodaje, że polski zespół cieszy się obecnie zainteresowaniem ze strony graczy i zdaje sobie sprawę, że musi sprostać oczekiwaniom użytkowników. Dlatego też studio „wkłada serce” we wszystkie swoje produkcje i dokłada wszelkich starań, by „były jak najlepsze”.

Na koniec warto dodać, że wspomniane we wiadomości Cronos: The New Dawn ma zadebiutować jesienią 2025 roku na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Dokładna data premiery nie jest obecnie znana. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Bloober Team zapraszamy natomiast do lektury: Grałem w Cronos: The New Dawn – powoli, ale do przodu.