Pojawił się pre-orderowy zwiastun Saros. Twórcy Returnal prezentują nadchodzący projekt

Studio po raz kolejny przypomina o strzelance.

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, opublikowało nowy materiał zza kulis swojej nadchodzącej produkcji – Saros. Wideo skupia się na procesie powstawania postaci oraz współpracy z uznanymi aktorami, którzy mają nadać ludzki pierwiastek mrocznemu, obcemu światu gry. Saros – nowy trailer już dostępny W nowym, ponad 4-minutowym materiale, kluczowi deweloperzy (m.in. reżyser kreatywny Gregory Louden i dyrektor artystyczny Simone Silvestri) przybliżają wizję artystyczną tytułu. Akcja gry toczy się na zmieniającej kształty planecie Carcosa, pełnej onirycznych krajobrazów i starożytnej technologii obcych.

Deweloperzy nie szczędzą pochwał pod adresem aktorów wcielających się w główne role: Rahul Kohli gra protagonistę, Arjuna Devraja (egzekutora frakcji Soltari). Zespół podkreśla jego „fantastyczną grę” i to, jak nadał postaci unikalny charakter.

Jane Perry: znana fanom gatunku, wciela się w postać Sheridan Bouchard. Scenariusz skupia się na tarciach wewnątrz załogi. W miarę jak bohaterowie odkrywają tajemnice planety, narasta w nich poczucie rozpaczy, a każdy z nich radzi sobie z tym ciężarem w inny sposób.

Saros to trzecioosobowy roguelite shooter, który czerpie garściami z doświadczeń studia w gatunku bullet-hell. Ostatnie klipy pokazały m.in., jak Arjun może rykoszetować pociski od ścian i wykorzystywać niesamowitą zwinność, by unikać dziesiątek nadlatujących pocisków. Do tego gracze będą mogli ulepszać atrybuty i odblokowywać specjalne perki, które ułatwią kolejne podejścia (tzw. "runy"). Gra zaoferuje szeroką kontrolę nad poziomem trudności, w tym możliwość dostosowania obrażeń zadawanych przez wrogów. Saros powstaje dzięki wsparciu Sony, które po przejęciu Housemarque znacznie zwiększyło budżet projektu. Data premiery projektu to 30 kwietnia. Gra zmierza wyłącznie na PlayStation 5. Saros zbliża się wielkimi krokami. Twórcy prezentują nowe fragmenty rozgrywki

