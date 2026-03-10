Kirito i Asuna powracają w nowym anime Sword Art Online. Jest jednak pewien haczyk

Sword Art Online powraca z Kirito i Asuną, ale nie wszyscy fani będą zadowoleni.

Fani serii Sword Art Online wreszcie doczekają się powrotu jej głównych bohaterów. Kirito i Asuna pojawią się w nowym projekcie anime zatytułowanym Sword Art Online: Unanswered//butterfly. Produkcja ma jednak istotne ograniczenie, ponieważ dostęp do niej będzie mocno utrudniony dla fanów spoza Japonii. Powstaje nowe anime Sword Art Online: Unanswered//butterfly Nowe anime nie będzie pełnoprawnym sezonem ani filmem kinowym. Zamiast tego powstaje krótka animowana historia powiązana z nadchodzącą grą RPG Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Specjalny odcinek ma rozszerzyć uniwersum serii i ponownie przyjrzeć się wydarzeniom z początkowego etapu Aincrad, jednak tym razem z nieco innej perspektywy. Twórcy zapowiadają pokazanie momentów i punktów widzenia, które nie pojawiły się w pierwotnej adaptacji anime.

Nad projektem czuwa autor oryginalnej serii powieści, Reki Kawahara, co dla wielu fanów jest gwarancją zgodności historii z kanonem. Za produkcję odpowiada studio Polygon Pictures, a reżyserią zajmuje się Tadahiro Yoshihira. Pierwsze materiały promocyjne sugerują bardziej stylizowaną oprawę wizualną, ale wciąż zachowującą charakterystyczny styl znany z serii. Choć historia będzie krótka, twórcy zapowiadają, że skupi się ona na pogłębieniu relacji między Kirito i Asuną w brutalnym okresie ich walki o przetrwanie w śmiertelnej grze VR.

Największym problemem dla wielu widzów będzie sposób dystrybucji produkcji. Sword Art Online: Unanswered//butterfly nie trafi na platformy streamingowe ani do telewizji. Zamiast tego anime zostanie dołączone jako materiał bonusowy do gry Sword Art Online: Echoes of Aincrad. Oznacza to, że aby obejrzeć pełną wersję, fani będą musieli kupić grę. Pokaz przedpremierowy odbędzie się podczas specjalnego wydarzenia promocyjnego w Japonii, ale liczba miejsc będzie ograniczona. Nowy projekt nie jest jednak kontynuacją głównej historii. Ostatni duży sezon anime adaptował rozbudowaną sagę z Sword Art Online: Alicization, która znacznie rozszerzyła skalę uniwersum. Kolejny ważny wątek fabularny, często określany jako Unital Ring, wciąż rozwija się w powieściach autorstwa Kawahary, dlatego materiału na pełny sezon anime na razie brakuje. Mimo ograniczonej dostępności nowy projekt pokazuje, że marka Sword Art Online nadal pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych serii w gatunku isekai.