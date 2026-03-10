PS Plus Extra i Premium na marzec wycieka. Otrzymamy dwa wielkie hity w abonamencie Sony?

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że oferta PlayStation Plus Extra i Premium w marcu może doczekać się dwóch bardzo głośnych tytułów na PlayStation 5. Tym razem jednak źródłem przecieku nie jest doskonale znany insider billbil-kun ze strony Dealabs, więc gracze zaczęli ze sceptycyzmem podchodzić do tych rewelacji. Jednak według tych plotek w PS Plus subskrybenci otrzymają Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2.

PlayStation Plus Extra i Premium na marzec wycieka? Sony ma zaoferować dwa hity

Jeśli te doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłaby to jedna z najmocniejszych aktualizacji biblioteki usługi od Sony od wielu miesięcy. Obie produkcje należą do najbardziej rozpoznawalnych serii gier RPG ostatnich lat i każda z nich mogłaby samodzielnie pełnić rolę głównej atrakcji miesięcznej oferty.