PS Plus Extra i Premium na marzec wycieka. Otrzymamy dwa wielkie hity w abonamencie Sony?

Radosław Krajewski
2026/03/10 10:05
0
0

Ruszyło śledztwo, które ma potwierdzić te doniesienia.

W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że oferta PlayStation Plus Extra i Premium w marcu może doczekać się dwóch bardzo głośnych tytułów na PlayStation 5. Tym razem jednak źródłem przecieku nie jest doskonale znany insider billbil-kun ze strony Dealabs, więc gracze zaczęli ze sceptycyzmem podchodzić do tych rewelacji. Jednak według tych plotek w PS Plus subskrybenci otrzymają Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2.

PlayStation Plus
PlayStation Plus

PlayStation Plus Extra i Premium na marzec wycieka? Sony ma zaoferować dwa hity

Jeśli te doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłaby to jedna z najmocniejszych aktualizacji biblioteki usługi od Sony od wielu miesięcy. Obie produkcje należą do najbardziej rozpoznawalnych serii gier RPG ostatnich lat i każda z nich mogłaby samodzielnie pełnić rolę głównej atrakcji miesięcznej oferty.

W sprawie przecieku wypowiedział się billbil-kun. Informator podkreślił, że obecnie prowadzi śledztwo, które ma potwierdzić lub zaprzeczyć tym doniesieniom. Więcej informacji poznamy w ciagu najbliższych dni.

Nie mam pojęcia, skąd wzięła się ta plotka (Dragon's Dogma 2 i FF16 wkrótce w PS Plus Extra), ale to pierwsze konto, które ją opublikowało

Słyszałem o tym, więc sprawdzam kilka rzeczy, ale nie mogę obiecać, że otrzymam pełną odpowiedź

Czekać na dalsze informacje

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Warto więc te doniesienia traktować wyłącznie w charakterze plotki. Dodanie jednocześnie Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2 do katalogu PS Plus Extra w tym samym miesiącu byłoby dość zaskakującym ruchem. Na oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie nie trzeba jednak długo czekać. Sony ma ogłosić pełną listę gier, które w marcu trafią do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium, już w najbliższą środę, czyli 11 marca.

Źródło:https://www.pushsquare.com/news/2026/03/rumour-ps-plus-extra-tipped-to-add-two-giant-ps5-games-this-month

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

