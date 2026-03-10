PS Plus Extra i Premium na marzec wycieka. Otrzymamy dwa wielkie hity w abonamencie Sony?

Ruszyło śledztwo, które ma potwierdzić te doniesienia.
W sieci pojawiły się informacje sugerujące, że oferta PlayStation Plus Extra i Premium w marcu może doczekać się dwóch bardzo głośnych tytułów na PlayStation 5. Tym razem jednak źródłem przecieku nie jest doskonale znany insider billbil-kun ze strony Dealabs, więc gracze zaczęli ze sceptycyzmem podchodzić do tych rewelacji. Jednak według tych plotek w PS Plus subskrybenci otrzymają Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2.
PlayStation Plus Extra i Premium na marzec wycieka? Sony ma zaoferować dwa hity
Jeśli te doniesienia okazałyby się prawdziwe, byłaby to jedna z najmocniejszych aktualizacji biblioteki usługi od Sony od wielu miesięcy. Obie produkcje należą do najbardziej rozpoznawalnych serii gier RPG ostatnich lat i każda z nich mogłaby samodzielnie pełnić rolę głównej atrakcji miesięcznej oferty.
W sprawie przecieku wypowiedział się billbil-kun. Informator podkreślił, że obecnie prowadzi śledztwo, które ma potwierdzić lub zaprzeczyć tym doniesieniom. Więcej informacji poznamy w ciagu najbliższych dni.
Nie mam pojęcia, skąd wzięła się ta plotka (Dragon's Dogma 2 i FF16 wkrótce w PS Plus Extra), ale to pierwsze konto, które ją opublikowało
Słyszałem o tym, więc sprawdzam kilka rzeczy, ale nie mogę obiecać, że otrzymam pełną odpowiedź
Czekać na dalsze informacje
Wczytywanie ramki mediów.
GramTV przedstawia:
Warto więc te doniesienia traktować wyłącznie w charakterze plotki. Dodanie jednocześnie Final Fantasy 16 oraz Dragon’s Dogma 2 do katalogu PS Plus Extra w tym samym miesiącu byłoby dość zaskakującym ruchem. Na oficjalne potwierdzenie lub zaprzeczenie nie trzeba jednak długo czekać. Sony ma ogłosić pełną listę gier, które w marcu trafią do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium, już w najbliższą środę, czyli 11 marca.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!