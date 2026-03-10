Zaloguj się lub Zarejestruj

Dziś premiera Ghost of Yotei: Legends, darmowego dodatku z trybem kooperacji

Maciej Petryszyn
2026/03/10 13:10
Kupiliście Ghost of Yotei, ale skończyliście kampanię i nie macie już co robić? A może dopiero zastanawiacie się nad zakupem?

W obu wypadkach mamy dobre informacje. Dziś gra dostała bowiem darmowy dodatek.

Ghost of Yotei: Legends
Ghost of Yotei: Legends

Darmowe kooperacyjne rozszerzenie do Ghost of Yotei

Mowa tutaj o Ghost of Yotei: Legends, które zapowiedziano podczas tegorocznego State of Play. Rozszerzenie to wprowadza do Ghost of Yotei tryb multiplayer stworzony z myślą o kooperacji. W jego ramach będziemy mogli wybrać jedną z 4 dostępnych klas – Samuraja, Łucznika, Najemnika lub też Shinobi. Każda z nich będzie miała swoją dedykowaną broń oraz własne drzewko umiejętności, dzięki któremu będziemy mogli dostosowywać zabawę pod siebie. Co istotne, wraz z dodatkiem otrzymamy dostęp do różnych trybów przeznaczonych dla różnej liczby graczy. Bawić się będziemy w liczbie od 2 do nawet 4 graczy.

Do wyboru będą misje fabularne dla 2 graczy, najazdy z bossami oraz przetrwanie dla 4 użytkowników, w ramach którego bronić będziemy konkretnego obszaru przez kolejnymi falami przeciwników. Wszystko przy wykorzystaniu czterech poziomów trudności, które wpływać będą też na to, jak szybko gromadzić będziemy punkty doświadczenia oraz jaki łup zgarniemy. Przy każdym poziomie trudności otrzymamy adnotację, czy posiadany przez nas sprzęt odpowiada czekającym na nas wyzwaniom, aczkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie, by ruszyć w bój nawet z gorszym niż wymagany ekwipunkiem.

W momencie pisania tego tekstu Ghost of Yotei: Legends powinno być już dostępne do pobrania dla wszystkich, którzy posiadają już podstawową wersję gry. W przyszłym miesiącu mamy też otrzymać pierwszy Rajd dla 4 osób, w ramach którego zmierzymy się ze Smokiem i Lordem Saito. Niemniej to wszystko wyłącznie dla osób grających na PlayStaton 5. Ostatnio pojawiły się co prawda plotki, że port na komputery osobiste powstawał. Niemniej mówi się też dużo o potencjalnej zmianie filozofii Sony, które chce powrócić do wydawania produkcji wyłącznie na swoją konsolę.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 13:45

Zagram w wolnej chwili. W podstawce sfrustrowany innymi grałem healerem. Wielokrotnie ratowałem drużynę. 

Był ku temu powód. Nie miałem własnej ekipy a chciałem zdobyć najlepsza skórkę. Była za najwyższy poziom trudności ukończony bez śmierci kogokolwiek i robiąc jednocześnie wszystkie dodatkowe zadania. 

Mam nadzieję że healer nie będzie ograniczony do jakiejś lewej broni. 




