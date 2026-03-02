Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Returnal szykują się na kolejny projekt. Saros to dopiero początek

Mikołaj Berlik
2026/03/02 13:30
0
0

Housemarque szuka wielu nowych pracowników.

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, nie zwalnia tempa. Choć ich kolejna wielka produkcja – Saros – nie trafiła jeszcze na półki sklepowe, deweloperzy już teraz rekrutują pracowników do kolejnego, tajemniczego projektu AAA.

Saros
Saros

Housemarque patrzy w przyszłość. SAROS to dopiero początek

Z oficjalnych ogłoszeń o pracę na stronie fińskiego studia wynika, że Housemarque rozpoczęło fazę przedprodukcyjną swojego kolejnego tytułu. Jest to o tyle ciekawe, że premiera ich najbliższej gry, Saros, jest zaplanowana na 30 kwietnia 2026 roku. Wygląda na to, że Sony (właściciel studia) pokłada ogromne zaufanie w zespole, pozwalając im na równoległe planowanie przyszłości.

Nowe oferty pracy rzucają światło na ambicje technologiczne studia. Housemarque poszukuje m.in. Głównego Programisty Grafiki, który ma pomóc w „następnej ewolucji gier studia”. Kandydat będzie pracował nad innowacjami w zakresie ray tracingu, oświetlenia i cieniowania, wykorzystaniem technik GPGPU oraz uczenia maszynowego (Machine Learning) i obliczeń tensorowych w czasie rzeczywistym, a także maksymalnym wykorzystaniem możliwości sprzętowych konsol PlayStation (w tym prawdopodobnie PS5 Pro).

GramTV przedstawia:

Inna oferta, na stanowisko Lead Gameplay Animatora, wprost wspomina o pracy nad „kolejnym przełomowym tytułem”. Studio szuka weteranów z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w segmencie AAA, co sugeruje, że po premierze SAROS nie czeka nas powrót do mniejszych gier zręcznościowych, lecz kolejna produkcja o ogromnej skali.

Zanim jednak poznamy szczegóły nowego projektu, oczy fanów zwrócone są na nadchodzący Saros. Premiera strzelanki typu roguelike 30 kwietnia 2026 r. wyłącznie na PlayStation 5 (z ulepszeniami dla PS5 Pro). Przypomnijmy również, że studio Housemarque rozrosło się w ostatnich latach do ponad 110 pracowników, co pozwala im na sprawniejsze zarządzanie kilkoma projektami jednocześnie.

Źródło:https://insider-gaming.com/saros-dev-housemarque-staffing-up-for-next-project/

Tagi:

News
Sony
strzelanka
Sony Interactive Entertainment
praca
Housemarque
PlayStation 5
ogłoszenie
Saros
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112