Twórcy Returnal szykują się na kolejny projekt. Saros to dopiero początek

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, nie zwalnia tempa. Choć ich kolejna wielka produkcja – Saros – nie trafiła jeszcze na półki sklepowe, deweloperzy już teraz rekrutują pracowników do kolejnego, tajemniczego projektu AAA.
Housemarque patrzy w przyszłość. SAROS to dopiero początek
Z oficjalnych ogłoszeń o pracę na stronie fińskiego studia wynika, że Housemarque rozpoczęło fazę przedprodukcyjną swojego kolejnego tytułu. Jest to o tyle ciekawe, że premiera ich najbliższej gry, Saros, jest zaplanowana na 30 kwietnia 2026 roku. Wygląda na to, że Sony (właściciel studia) pokłada ogromne zaufanie w zespole, pozwalając im na równoległe planowanie przyszłości.
Nowe oferty pracy rzucają światło na ambicje technologiczne studia. Housemarque poszukuje m.in. Głównego Programisty Grafiki, który ma pomóc w „następnej ewolucji gier studia”. Kandydat będzie pracował nad innowacjami w zakresie ray tracingu, oświetlenia i cieniowania, wykorzystaniem technik GPGPU oraz uczenia maszynowego (Machine Learning) i obliczeń tensorowych w czasie rzeczywistym, a także maksymalnym wykorzystaniem możliwości sprzętowych konsol PlayStation (w tym prawdopodobnie PS5 Pro).
Inna oferta, na stanowisko Lead Gameplay Animatora, wprost wspomina o pracy nad „kolejnym przełomowym tytułem”. Studio szuka weteranów z co najmniej 8-letnim doświadczeniem w segmencie AAA, co sugeruje, że po premierze SAROS nie czeka nas powrót do mniejszych gier zręcznościowych, lecz kolejna produkcja o ogromnej skali.
Zanim jednak poznamy szczegóły nowego projektu, oczy fanów zwrócone są na nadchodzący Saros. Premiera strzelanki typu roguelike 30 kwietnia 2026 r. wyłącznie na PlayStation 5 (z ulepszeniami dla PS5 Pro). Przypomnijmy również, że studio Housemarque rozrosło się w ostatnich latach do ponad 110 pracowników, co pozwala im na sprawniejsze zarządzanie kilkoma projektami jednocześnie.
