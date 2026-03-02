Twórcy Returnal szykują się na kolejny projekt. Saros to dopiero początek

Studio Housemarque, twórcy hitowego Returnal, nie zwalnia tempa. Choć ich kolejna wielka produkcja – Saros – nie trafiła jeszcze na półki sklepowe, deweloperzy już teraz rekrutują pracowników do kolejnego, tajemniczego projektu AAA.

Housemarque patrzy w przyszłość. SAROS to dopiero początek

Z oficjalnych ogłoszeń o pracę na stronie fińskiego studia wynika, że Housemarque rozpoczęło fazę przedprodukcyjną swojego kolejnego tytułu. Jest to o tyle ciekawe, że premiera ich najbliższej gry, Saros, jest zaplanowana na 30 kwietnia 2026 roku. Wygląda na to, że Sony (właściciel studia) pokłada ogromne zaufanie w zespole, pozwalając im na równoległe planowanie przyszłości.