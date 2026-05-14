Kolejna darmowa gra na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Radosław Krajewski
2026/05/14 20:20
Steam rzuca rękawice Epic Games Store na darmowe gry.

Epic Games Store rozdał dzisiaj aż cztery darmowe gry, ale najwidoczniej Steam nie chce być gorszy i właśnie ruszyła oferta na następny tytuł całkowicie za darmo. Tym razem użytkownicy platformy Valve mogą bezpłatnie przypisać do swojego konta Terrors to Unveil - Day Off. To intrygujący horror utrzymany w stylistyce VHS, który debiutował w grudniu ubiegłego roku. Produkcja stworzona przez dewelopera znanego jako Psycho może pochwalić się 72% pozytywnych ocen od graczy. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry za darmo.

Terrors to Unveil to psychologiczny horror podzielony na odcinkowe historie, który zanurza graczy w niepokojących opowieściach. Każda z nich odsłania przerażające doświadczenia osób, które przeżyły, by opowiedzieć o tym, co je spotkało.

Wcielasz się w Jacka Williamsa, 26-letniego pracowitego mężczyznę, który po kilku dniach intensywnej pracy wreszcie zdołał wywalczyć sobie dzień wolnego. Bez dłuższego zastanowienia postanawiasz spędzić weekend w swoim domku położonym w lesie, gdzie jedynym towarzyszem będzie twój pies. Nie masz jednak pojęcia, co tak naprawdę przyniesie ten wyjazd.

Gra jest przede wszystkim pierwszoosobowym symulatorem chodzenia z silnym naciskiem na narrację, eksplorację oraz dialogi.

Najważniejsze cechy:

  • Klimatyczne otoczenie i fotorealistyczna oprawa graficzna.
  • 2 zakończenia.
  • Estetyka inspirowana nagraniami VHS.
  • Interakcje z postaciami niezależnymi.
  • Aktywność głosowa gracza – czytamy w oficjalnym opisie gry.

Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Terrors to Unveil - Day Off, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 19 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

