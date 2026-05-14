Kolejna darmowa gra na Steam. Trzeba pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Epic Games Store rozdał dzisiaj aż cztery darmowe gry, ale najwidoczniej Steam nie chce być gorszy i właśnie ruszyła oferta na następny tytuł całkowicie za darmo. Tym razem użytkownicy platformy Valve mogą bezpłatnie przypisać do swojego konta Terrors to Unveil - Day Off. To intrygujący horror utrzymany w stylistyce VHS, który debiutował w grudniu ubiegłego roku. Produkcja stworzona przez dewelopera znanego jako Psycho może pochwalić się 72% pozytywnych ocen od graczy. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły odebrania gry za darmo.
Terrors to Unveil to psychologiczny horror podzielony na odcinkowe historie, który zanurza graczy w niepokojących opowieściach. Każda z nich odsłania przerażające doświadczenia osób, które przeżyły, by opowiedzieć o tym, co je spotkało.
Wcielasz się w Jacka Williamsa, 26-letniego pracowitego mężczyznę, który po kilku dniach intensywnej pracy wreszcie zdołał wywalczyć sobie dzień wolnego. Bez dłuższego zastanowienia postanawiasz spędzić weekend w swoim domku położonym w lesie, gdzie jedynym towarzyszem będzie twój pies. Nie masz jednak pojęcia, co tak naprawdę przyniesie ten wyjazd.
Gra jest przede wszystkim pierwszoosobowym symulatorem chodzenia z silnym naciskiem na narrację, eksplorację oraz dialogi.
Najważniejsze cechy:
- Klimatyczne otoczenie i fotorealistyczna oprawa graficzna.
- 2 zakończenia.
- Estetyka inspirowana nagraniami VHS.
- Interakcje z postaciami niezależnymi.
- Aktywność głosowa gracza – czytamy w oficjalnym opisie gry.
Kolejna gra za darmo na Steam
Jeżeli jesteście chętni odebrać darmowe Terrors to Unveil - Day Off, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 19 maja do godziny 19:00 czasu polskiego.
