Mega Wyprzedaż 2026 w Epic Games Store już się rozpoczęła! Świetne promocje już dostępne

W Epic Games Store ruszyła Mega Wyprzedaż, jedna z największych tegorocznych akcji promocyjnych na gry PC. W ramach wydarzenia przeceniono setki tytułów, a rabaty sięgają nawet -95%.
Polecane promocje z Mega Wyprzedaży w Epic Games Store
- Thank Goodness You're Here! – 29,99 zł (-50%)
- Eternal Strands – 50,10 zł (-70%)
- Neon White – 29,99 zł (-60%)
- The Artful Escape – 14,99 zł (-75%)
- Star Overdrive – 17,49 zł (-75%)
- The Sinking City – 26,70 zł (-85%)
- Titan Quest II – 101,49 zł (-30%)
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – 64,35 zł (-35%)
- Untitled Goose Game – 23,99 zł (-60%)
- COCOON – 37,49 zł (-50%)
- Horizon Forbidden West Complete Edition – 129,50 zł (-50%)
- Dying Light: Essentials Edition – 8,99 zł (-90%)
- The Outlast Trials – 50,10 zł (-70%)
- Returnal – 85,47 zł (-67%)
- Call of Cthulhu – 9,00 zł (-85%)
- LEGO Bricktales – 10,79 zł (-90%)
- Red Dead Redemption – 109,50 zł (-50%)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition – 42,25 zł (-75%)
- Dragon Age: The Veilguard – 94,46 zł (-65%)
- STAR WARS Jedi: Survivor – 44,85 zł (-85%)
- UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection – 72,27 zł (-67%)
- Ratchet & Clank: Rift Apart – 103,60 zł (-60%)
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 87,60 zł (-60%)
- Gloomhaven – 33,32 zł (-72%)
- Still Wakes The Deep – 26,24 zł (-75%)
- Source of Madness – 3,49 zł (-95%)
Mega Wyprzedaż 2026 w Epic Games Store potrwa do 11 czerwca do godziny 17:00.
