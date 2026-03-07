Fani Mario Kart World wypatrzyli możliwy powrót kultowego trybu. Nintendo szybko usunęło grafikę

Fani Mario Kart World dopatrzyli się możliwej zapowiedzi powrotu jednego z klasycznych trybów rozgrywki. Wszystko za sprawą grafiki związanej z nadchodzącym Mario Day, którą Nintendo opublikowało w sieci – a następnie szybko usunęło. Na razie Nintendo nie potwierdziło oficjalnie, czy tryb rzeczywiście trafi do Mario Kart World. Szybkie usunięcie grafiki sugeruje jednak, że mogła ona ujawnić element planowanej aktualizacji nieco wcześniej, niż zamierzał producent.

Do Mario Kart World wraca tryb Battle?

Materiał promujący wydarzenia zaplanowane na 10 marca, czyli święto znane wśród fanów jako Mar10 Day, zawierał zrzut ekranu prezentujący ikonę trybu Battle. Internauci szybko zauważyli jednak coś nietypowego – grafika przedstawiała Bob-omba, czyli jedną z najbardziej charakterystycznych broni w serii Mario Kart. Choć Nintendo usunęło grafikę z oficjalnych kanałów, obraz zdążył już trafić do sieci i został zachowany m.in. przez użytkowników serwisu Reddit. Zdaniem wielu fanów nowa ikona może sugerować, że do gry zmierza tryb Bob-omb Blast.