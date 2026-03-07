Zaloguj się lub Zarejestruj

Fani Mario Kart World wypatrzyli możliwy powrót kultowego trybu. Nintendo szybko usunęło grafikę

Jakub Piwoński
2026/03/07 11:30
0
0

Przypadkowy teaser związany z Mar10 Day rozbudził nadzieje graczy na powrót jednego z najbardziej lubianych trybów.

Fani Mario Kart World dopatrzyli się możliwej zapowiedzi powrotu jednego z klasycznych trybów rozgrywki. Wszystko za sprawą grafiki związanej z nadchodzącym Mario Day, którą Nintendo opublikowało w sieci – a następnie szybko usunęło. Na razie Nintendo nie potwierdziło oficjalnie, czy tryb rzeczywiście trafi do Mario Kart World. Szybkie usunięcie grafiki sugeruje jednak, że mogła ona ujawnić element planowanej aktualizacji nieco wcześniej, niż zamierzał producent.

Mario Kart World
Mario Kart World

Do Mario Kart World wraca tryb Battle?

Materiał promujący wydarzenia zaplanowane na 10 marca, czyli święto znane wśród fanów jako Mar10 Day, zawierał zrzut ekranu prezentujący ikonę trybu Battle. Internauci szybko zauważyli jednak coś nietypowego – grafika przedstawiała Bob-omba, czyli jedną z najbardziej charakterystycznych broni w serii Mario Kart. Choć Nintendo usunęło grafikę z oficjalnych kanałów, obraz zdążył już trafić do sieci i został zachowany m.in. przez użytkowników serwisu Reddit. Zdaniem wielu fanów nowa ikona może sugerować, że do gry zmierza tryb Bob-omb Blast.

Bob-omb Blast pojawiał się już w kilku wcześniejszych odsłonach serii Mario Kart. W tym wariancie gracze nie ścigają się na torze, lecz rzucają w przeciwników wybuchającymi Bob-ombami, zdobywając punkty za trafienia. To jeden z bardziej chaotycznych i widowiskowych trybów Battle, który przez lata zdobył sporą popularność wśród fanów cyklu.

GramTV przedstawia:

Obecnie w Mario Kart World dostępne są jedynie dwa warianty Battle: Balloon Battle oraz Coin Runners. Nic więc dziwnego, że gracze chętnie zobaczyliby rozszerzenie tej części gry o kolejne tryby. W komentarzach w sieci wielu użytkowników przyznaje, że Bob-omb Blast należy do ich ulubionych form zabawy w całej serii.

Tymczasem firma szykuje się już do obchodów Mario Day, a także Nintendo Direct, które tradycyjnie przynoszą nowe zapowiedzi i materiały związane z uniwersum Mario. Przeczytaj także o trzech innych grach z serii Mario, które zmierzają na Nintendo Switch 2.

Mario Kart World
Mario Kart World

Źródło:https://www.eurogamer.net/mario-kart-world-bob-omb-blast-battle-mode-nintendo-leak

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo Switch
wyścigi
gra zręcznościowa
wyciek
Mario
Mario Kart
Nintendo Switch 2
Mario Kart World
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112