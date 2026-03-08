Były ekskluzyw i wielki hit Xboxa zmierza na PS5 i Switch 2. Premiera już za chwilę

South of Midnight kończy okres wyłączności i trafi na nowe platformy jeszcze w marcu.

South of Midnight, jedna z ciekawszych premier 2025 roku w katalogu Xboxa, wkrótce przestanie być tytułem związanym wyłącznie z konsolami Microsoftu. Twórcy potwierdzili, że gra zadebiutuje na PlayStation 5 oraz Nintendo Switch 2 już 31 marca 2026 roku. Oznacza to koniec konsolowej wyłączności, która trwała niemal rok od premiery produkcji na Xbox Series X/S i PC. South of Midnight trafi także na PS5 i Switch 2 Gra pierwotnie ukazała się 8 kwietnia 2025 roku i spotkała się ciepłym przyjęciem krytyków. W serwisie Metacritic tytuł osiągnął średnią ocen na poziomie 77 punktów. Recenzenci szczególnie chwalili charakterystyczną oprawę artystyczną, emocjonalną historię oraz sposób, w jaki twórcy wykorzystali folklor amerykańskiego Południa. Najczęściej krytykowano natomiast dość prosty i momentami powtarzalny system walki.

South of Midnight to przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby. Gracze wcielają się w Hazel Flood, która wyrusza na poszukiwanie swojej matki, trafiając do mrocznego świata inspirowanego legendami z regionu Deep South. Na drodze bohaterki stają różne mitologiczne stworzenia, takie jak Two-Toed Tom czy Huggin’ Molly. W trakcie rozgrywki gracze eksplorują półotwarte lokacje, walczą z przeciwnikami i korzystają z magicznych zdolności Weaver, które pozwalają rozprawiać się z nadprzyrodzonymi istotami.

Wersje na PS5 i Switch 2 pojawią się w specjalnej Weaver’s Edition, która oprócz podstawowej gry zaoferuje dodatkowe materiały. Znajdą się w nich: artbook, ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Oliviera Deriviere’a, komiks The Boo-Hag autorstwa Roba Guillory’ego, teledysk Songs & Tales of South of Midnight oraz dokument Weaving Hazel’s Journey w wersji reżyserskiej. Cena nowych wersji nie została jeszcze ujawniona. Standardowa edycja gry na Xboxa kosztuje 39,99 dolarów, a rozszerzona 49,99 dolarów, więc można przypuszczać, że podobnego poziomu należy spodziewać się również na nowych platformach. South of Midnight dołącza tym samym do rosnącej listy dawnych ekskluzywów Xboxa, które trafiły na inne platformy. W ostatnich latach podobną drogę przeszły m.in. Sea of Thieves, Pentiment czy Grounded. Przeczytaj recenzję gry South of Midnight

