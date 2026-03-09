Pokemon Pokopia jak Minecraft i Stardew Valley. Fani tworzą niesamowite światy

Media społecznościowe zalała fala nagrań i zrzutów ekranu przedstawiających budowle, które trudno było sobie wyobrazić w grze o Pokemonach jeszcze kilka lat temu. Społeczność reaguje na nie mieszanką podziwu i zabawnej frustracji.

Już kilka dni po premierze, nowy spin-off ze świata kieszonkowych potworów – Pokemon Pokopia – stał się areną niesamowitych pokazów kreatywności . Gra, łącząca urok Animal Crossing z wolnością budowania rodem z Minecrafta, przyciągnęła mistrzów wirtualnej architektury, którzy wprawiają „zwykłych” graczy w niemałe kompleksy.

Jedną z najbardziej imponujących konstrukcji jest dom wewnątrz jaskini z wewnętrznym wodospadem lawy. Inni stawiają na estetykę „Cyberpunk”, budując neonowe rezydencje. Popularność zdobywają także sielankowe chatki z młynami wodnymi, pomostami i misternie zaplanowanymi ogrodami. Inni gracze chwalą się też ogromnymi magazynami, gdzie każdy przedmiot ma swoje miejsce oznaczone ręcznie dekorowanymi tabliczkami.

Wielu fanów, patrząc na te dzieła, żartobliwie pyta: „Bro, am I talentless?”. Inni śmieją się, że takie bloki budulcowe chyba po prostu nie spawnują się w ich wersjach gry. Jak zauważył jeden z komentujących: „Weterani Animal Crossing i Minecrafta właśnie pokazują zwykłym graczom Pokemon, gdzie ich miejsce... Robi mi się niedobrze od tego talentu!”.

Jak widzimy po przyjęciu Pokemon Pokopia, że fani serii pragnęli bardziej „przytulnej” (cozy) rozgrywki. Gra oferuje systemy zbliżone do Redstone'a z Minecrafta, co pozwala na tworzenie zaawansowanych mechanizmów, których potencjał dopiero zaczynamy odkrywać.

Pokemon Pokopia dostępne jest wyłącznie na Nintendo Switch 2. Podczas rozgrywki pamiętajcie - najważniejsze jest to, co napisał jeden z graczy: „Moja wyspa jest beznadziejna, ale moje małe stworki są na niej szczęśliwe i tylko to się liczy”.