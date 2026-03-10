Yoshi and the Mysterious Book na nowym zwiastunie. Mamy oficjalną datę premiery

Okazuje się, że na nową produkcję Nintendo nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Jedną z największych atrakcji wrześniowego Nintendo Direct była zapowiedź Yoshi and the Mysterious Book. Wówczas mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, a Nintendo poinformowało, że gra zadebiutuje wiosną 2026 roku. Dzisiaj natomiast japońska firma ujawniła, kiedy dokładnie nowa produkcja z Yoshim w roli głównej trafi w ręce graczy.

Nintendo ujawniło datę premiery Yoshi and the Mysterious Book

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Yoshi and the Mysterious Book odbędzie się 21 maja 2026 roku. Nintendo opublikowało również nowy zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy trailer trwa nieco ponad 3,5 minuty i pozwala rzucić okiem na kilka poziomów oraz przepiękną oprawę wizualną.