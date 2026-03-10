Yoshi and the Mysterious Book na nowym zwiastunie. Mamy oficjalną datę premiery

Okazuje się, że na nową produkcję Nintendo nie będzie trzeba czekać zbyt długo.
Jedną z największych atrakcji wrześniowego Nintendo Direct była zapowiedź Yoshi and the Mysterious Book. Wówczas mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, a Nintendo poinformowało, że gra zadebiutuje wiosną 2026 roku. Dzisiaj natomiast japońska firma ujawniła, kiedy dokładnie nowa produkcja z Yoshim w roli głównej trafi w ręce graczy.
Nintendo ujawniło datę premiery Yoshi and the Mysterious Book
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Yoshi and the Mysterious Book odbędzie się 21 maja 2026 roku. Nintendo opublikowało również nowy zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy trailer trwa nieco ponad 3,5 minuty i pozwala rzucić okiem na kilka poziomów oraz przepiękną oprawę wizualną.
Pewnego dnia na wyspie, na które mieszka Yoshi i jego przyjaciele, z nieba spada nagle mówiąca encyklopedia o imieniu Pan E. Strony książki są pełne stworzeń do odkrycia, więc Yoshi zagłębia się w nie, aby dowiedzieć się o nich wszystkiego… Yoshi może je połknąć, skakać po nich, a nawet nosić je na plecach. Wykorzystaj umiejętności Yoshiego, aby odkryć różne cechy mieszkańców stron Pana E. Część z nich powodują kwitnienie kwiatów, a inne wydmuchują bąbelki – każde nowe odkrycie otwiera nowe możliwości eksploracji i prowadzi do jeszcze większej liczby odkryć! – czytamy w opisie gry.