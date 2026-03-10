Zaloguj się lub Zarejestruj

Yoshi and the Mysterious Book na nowym zwiastunie. Mamy oficjalną datę premiery

Mikołaj Ciesielski
2026/03/10 17:20
Okazuje się, że na nową produkcję Nintendo nie będzie trzeba czekać zbyt długo.

Jedną z największych atrakcji wrześniowego Nintendo Direct była zapowiedź Yoshi and the Mysterious Book. Wówczas mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun, a Nintendo poinformowało, że gra zadebiutuje wiosną 2026 roku. Dzisiaj natomiast japońska firma ujawniła, kiedy dokładnie nowa produkcja z Yoshim w roli głównej trafi w ręce graczy.

Nintendo ujawniło datę premiery Yoshi and the Mysterious Book

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Yoshi and the Mysterious Book odbędzie się 21 maja 2026 roku. Nintendo opublikowało również nowy zwiastun wspomnianej produkcji. Najnowszy trailer trwa nieco ponad 3,5 minuty i pozwala rzucić okiem na kilka poziomów oraz przepiękną oprawę wizualną.

Pewnego dnia na wyspie, na które mieszka Yoshi i jego przyjaciele, z nieba spada nagle mówiąca encyklopedia o imieniu Pan E. Strony książki są pełne stworzeń do odkrycia, więc Yoshi zagłębia się w nie, aby dowiedzieć się o nich wszystkiego… Yoshi może je połknąć, skakać po nich, a nawet nosić je na plecach. Wykorzystaj umiejętności Yoshiego, aby odkryć różne cechy mieszkańców stron Pana E. Część z nich powodują kwitnienie kwiatów, a inne wydmuchują bąbelki – każde nowe odkrycie otwiera nowe możliwości eksploracji i prowadzi do jeszcze większej liczby odkryć! – czytamy w opisie gry.

Na koniec przypomnijmy, że Yoshi and the Mysterious Book zmierza wyłącznie na Nintendo Switch 2. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat poprzedniej produkcji Nintendo ze sympatycznym stworkiem w roli głównej, to zapraszamy Was do lektury: Papierowa fantazja – recenzja Yoshi's Crafted World.

Źródło:https://www.gematsu.com/2026/03/yoshi-and-the-mysterious-book-launches-may-21

Tagi:

News
data premiery
zwiastun
Nintendo
premiera
gameplay trailer
platformówka
Nintendo Switch 2
Yoshi and the Mysterious Book
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 17:38

To dosyć imponujące, że w dzisiejszych czasach wciąż potrafią wymyślać kreatywne gry.




