Najnowsza gra z Yoshim już w przedsprzedaży

Uniwersum Mario jest bogate w znane postacie. Wszak nie każda gra musi opowiadać wyłącznie o losach wąsatego hydraulika.

I takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia również tutaj. Kogo mamy więc na tapecie?

Nowe przygody Yoshiego do kupienia w przedsprzedaży

Sympatycznego zielonego dinozaura imieniem Yoshi. To właśnie on będzie głównym bohaterem nadchodzącego Yoshi and the Mysterious Book, które jest następcą wydanego jeszcze w 2019 roku Yoshi's Crafted World. Najnowsze przygody sympatycznego gada możemy już teraz kupić w przedsprzedaży w Perfect Blue za 258,99 zł. Przypomnijmy jednak, że sama gra na rynku ukaże się 21 maja 2026 roku – wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2.