Najnowsza gra z Yoshim już w przedsprzedaży

Maciej Petryszyn
2026/03/11 18:50
Uniwersum Mario jest bogate w znane postacie. Wszak nie każda gra musi opowiadać wyłącznie o losach wąsatego hydraulika.

I takim właśnie przypadkiem mamy do czynienia również tutaj. Kogo mamy więc na tapecie?

Yoshi and the Mysterious Book
Yoshi and the Mysterious Book

Nowe przygody Yoshiego do kupienia w przedsprzedaży

Sympatycznego zielonego dinozaura imieniem Yoshi. To właśnie on będzie głównym bohaterem nadchodzącego Yoshi and the Mysterious Book, które jest następcą wydanego jeszcze w 2019 roku Yoshi's Crafted World. Najnowsze przygody sympatycznego gada możemy już teraz kupić w przedsprzedaży w Perfect Blue za 258,99 zł. Przypomnijmy jednak, że sama gra na rynku ukaże się 21 maja 2026 roku – wyłącznie na konsoli Nintendo Switch 2.

Pewnego dnia, na wyspie, gdzie Yoshi i jego przyjaciele spokojnie żyją, z nieba spada niezwykła, mówiąca księga o imieniu Mr. E. W jej stronach kryją się opisy tajemniczych stworzeń, dlatego Yoshi postanawia wkroczyć do środka i pomóc w ich zbadaniu!
Podczas wędrówki po magicznej księdze będziesz odkrywać kolejne stworzenia i zapisywać swoje obserwacje. Czeka Cię mnóstwo niecodziennych istot i niezapomniana, przewracająca strony przygoda!

Tagi:

Nintendo
cena
przedsprzedaż
preordery
yoshi
preorder
Switch 2
Nintendo Switch 2
Yoshi and the Mysterious Book
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

