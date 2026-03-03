Pokemon Pokopia zbiera fenomenalne oceny. Pierwszy tytuł "must-have" na Switcha 2 w 2026 roku

Pokemony w stylu Stardew Valley zachwycają.

To absolutny fenomen i pierwszy wielki hit na nową konsolę Nintendo w tym roku. Choć od początku wiedzieliśmy, że połączenie kieszonkowych potworów z mechanikami symulatora życia może być ciekawe, nikt nie spodziewał się, że efekt końcowy okaże się tak dopracowaną i wciągającą produkcją. Pokemon Pokopia – premiera już za chwilę Długo wyczekiwane recenzje Pokemon Pokopia trafiły do sieci, a krytycy są niemal jednogłośni: dzieło studia Omega Force to jedna z najlepszych gier w historii marki, która wyznacza nowe standardy dla gatunku „cozy games” i symulatorów budowania.

Obecnie Pokemon Pokopia może pochwalić się imponującą średnią 89/100 w serwisie Metacritic (na podstawie 50 recenzji), co oficjalnie czyni ją najwyżej ocenianą grą z serii, detronizując dotychczasowego lidera – Pokemon Y z Nintendo 3DS. Recenzenci prześcigają się w komplementach, nazywając tytuł genialnym miksem najlepszych cech Animal Crossing oraz Dragon Quest Builders. Portal GameSpot zauważa, że fuzja tych dwóch struktur, doprawiona unikalnym urokiem Pokemonów, pozwoliła wyeliminować słabości obu pierwowzorów, tworząc doświadczenie niemal idealne. Z kolei IGN podkreśla, że gra w niesamowity sposób wykorzystuje osobowości stworków, angażując zarówno pasję kolekcjonerską, jak i kreatywność gracza podczas rozbudowy własnego miasteczka.

Eksperci chwalą przede wszystkim solidnie napisaną historię, świetny projekt świata pełen ukrytych tajemnic oraz relaksujący, „przytulny” klimat rozgrywki, w którym całkowicie zrezygnowano z poczucia zagrożenia na rzecz czystej eksploracji i rewitalizacji otoczenia. Choć pojawiły się nieliczne głosy krytyczne dotyczące grindu w późniejszej fazie gry czy momentami mało satysfakcjonujących nagród za eksplorację pobocznych ścieżek, większość recenzji kończy się zachwytem nad nowym pętlem rozgrywki. Studio Omega Force zdołało tchnąć nowe życie w klasyczne mechaniki, przekształcając je w coś świeżego, co zadowoli zarówno wieloletnich fanów serii, jak i osoby szukające spokojnej, angażującej zabawy na dziesiątki godzin. Wątek główny gry zajmuje od 20 do 40 godzin, jednak twórcy zapewniają, że zawartość typu post-game oferuje jeszcze drugie tyle zabawy. Sukces Pokopii już teraz wywołuje spekulacje na temat przyszłości marki – jeśli sprzedaż utrzyma tempo wyznaczone przez recenzje, możemy być świadkami narodzin nowej, stałej podserii, która dla Nintendo stanie się równie istotna co cykl Animal Crossing. Premiera Pokemon Pokopia odbędzie się już 5 marca 2026 roku. Gra jest tytułem ekskluzywnym dla konsoli Nintendo Switch 2 i w pełni wykorzystuje nową moc obliczeniową urządzenia, oferując płynną animację oraz bogatą w detale oprawę graficzną. Tytuł będzie dostępny zarówno w wersji fizycznej, jak i cyfrowej w eShopie.