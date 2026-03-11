Tania wersja pudełkowa Daemon X Machina: Titanic Scion

Daemon X Machina: Titanic Scion – oferta w Allegro
W aktualnej promocji Daemon X Machina: Titanic Scion na Switcha 2 dostępne jest za 99,99 zł. Produkcja kontynuuje formułę dynamicznej gry akcji z mechami, w której gracze sterują potężnymi pancerzami bojowymi zwanymi Arsenalami i walczą z licznymi przeciwnikami na rozległych mapach.
Zostań najlepszym wojownikiem high-tech w nowej, pełnej akcji odsłonie serii Daemon X Machina. Wyrusz na bitwę w swoim spersonalizowanym arsenale, wykorzystując różnorodne ataki dostosowane do Twojego stylu gry. Poczuj emocje związane z szybką walką, swobodnie eksplorując śmiertelnie niebezpieczny otwarty świat na lądzie i w powietrzu. Po pokonaniu wrogów zbieraj ich broń i wyposażenie oraz ulepszaj swoje umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na polu bitwy. Przygotuj się na mroczną opowieść science fiction, w której możesz stawić czoła tytanicznym bossom samodzielnie lub z maksymalnie dwoma innymi graczami online. Zarówno nowi, jak i doświadczeni gracze Daemon X Machina znajdą godną przygodę w najnowszej grze Marvelous First Studio.
Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników Allegro Smart!, co dodatkowo obniża koszt zakupu. Promocja może obowiązywać do wyczerpania zapasów lub zakończenia oferty sprzedawcy.
