Tania wersja pudełkowa Daemon X Machina: Titanic Scion

Gra na Nintendo Switch 2 za niecałe 100 zł.

W ofercie Allegro dostępna jest promocja na Daemon X Machina: Titanic Scion w wydaniu na Nintendo Switch 2. Pudełkowa wersja drugiej części gry studia Marvelous kosztuje obecnie 99,99 zł.

Daemon X Machina: Titanic Scion – oferta w Allegro

W aktualnej promocji Daemon X Machina: Titanic Scion na Switcha 2 dostępne jest za 99,99 zł. Produkcja kontynuuje formułę dynamicznej gry akcji z mechami, w której gracze sterują potężnymi pancerzami bojowymi zwanymi Arsenalami i walczą z licznymi przeciwnikami na rozległych mapach.