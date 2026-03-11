Zaloguj się lub Zarejestruj

Tania wersja pudełkowa Daemon X Machina: Titanic Scion

Mikołaj Berlik
2026/03/11 20:30
0
0

Gra na Nintendo Switch 2 za niecałe 100 zł.

W ofercie Allegro dostępna jest promocja na Daemon X Machina: Titanic Scion w wydaniu na Nintendo Switch 2. Pudełkowa wersja drugiej części gry studia Marvelous kosztuje obecnie 99,99 zł.

Daemon X Machina: Titanic Scion
Daemon X Machina: Titanic Scion

Daemon X Machina: Titanic Scion – oferta w Allegro

W aktualnej promocji Daemon X Machina: Titanic Scion na Switcha 2 dostępne jest za 99,99 zł. Produkcja kontynuuje formułę dynamicznej gry akcji z mechami, w której gracze sterują potężnymi pancerzami bojowymi zwanymi Arsenalami i walczą z licznymi przeciwnikami na rozległych mapach.

Zostań najlepszym wojownikiem high-tech w nowej, pełnej akcji odsłonie serii Daemon X Machina. Wyrusz na bitwę w swoim spersonalizowanym arsenale, wykorzystując różnorodne ataki dostosowane do Twojego stylu gry. Poczuj emocje związane z szybką walką, swobodnie eksplorując śmiertelnie niebezpieczny otwarty świat na lądzie i w powietrzu. Po pokonaniu wrogów zbieraj ich broń i wyposażenie oraz ulepszaj swoje umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na polu bitwy. Przygotuj się na mroczną opowieść science fiction, w której możesz stawić czoła tytanicznym bossom samodzielnie lub z maksymalnie dwoma innymi graczami online. Zarówno nowi, jak i doświadczeni gracze Daemon X Machina znajdą godną przygodę w najnowszej grze Marvelous First Studio.

Oferta obejmuje darmową dostawę dla użytkowników Allegro Smart!, co dodatkowo obniża koszt zakupu. Promocja może obowiązywać do wyczerpania zapasów lub zakończenia oferty sprzedawcy.

promocja
hack'n'slash
hack and slash
science fiction
promocje
Daemon X Machina
sci-fi
Marvelous Inc.
Nintendo Switch 2
Mikołaj Berlik
