Pokemon Pokopia na Switch 2 za 299,99 zł w Media Markt

W sklepie Media Markt dostępna jest oferta na Pokemon Pokopia w wersji na Nintendo Switch 2. Popularny spin-off serii Pokemon, który zdobył bardzo dobre opinie graczy i recenzentów, kosztuje obecnie 299,99 zł.

Pokemon Pokopia – oferta w Media Markt

Pudełkowe wydanie gry sprzedawane jest w formie Game Key Card, czyli fizycznego opakowania z kartą zawierającą kod do pobrania gry. Produkcja została opracowana przez Koei Tecmo oraz zespół Omega Force i stanowi nietypowy spin-off serii Pokémon w konwencji gry typu life sim.