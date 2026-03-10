Zaloguj się lub Zarejestruj

Pokemon Pokopia na Switch 2 za 299,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2026/03/10 17:30
0
0

Pudełkowe wydanie na Nintendo Switch 2 w Media Markt.

W sklepie Media Markt dostępna jest oferta na Pokemon Pokopia w wersji na Nintendo Switch 2. Popularny spin-off serii Pokemon, który zdobył bardzo dobre opinie graczy i recenzentów, kosztuje obecnie 299,99 zł.

Pokemon Pokopia
Pokemon Pokopia

Pokemon Pokopia – oferta w Media Markt

Pudełkowe wydanie gry sprzedawane jest w formie Game Key Card, czyli fizycznego opakowania z kartą zawierającą kod do pobrania gry. Produkcja została opracowana przez Koei Tecmo oraz zespół Omega Force i stanowi nietypowy spin-off serii Pokémon w konwencji gry typu life sim.

Zbuduj raj dla pokemonów

Stwórz uroczy świat wraz ze swoimi pokemonowymi przyjaciółmi. Po satysfakcjonującym dniu spędzonym na tworzeniu, budowaniu i ogrodnictwie zrelaksuj się w swoim własnym raju lub zaproś pokemony i przyjaciół do odwiedzin. Wybór należy do Ciebie!

Dostawa kurierem lub do Paczkomatu InPost jest darmowa.

Tagi:

Nintendo
Pokemon
symulator
Koei Tecmo
pokemony
Nintendo Switch 2
Pokemon: Pokopia
