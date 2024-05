Po słabym starcie w kinach Madame Web trafi do streamingu. Netflix podał datę premiery

Dakota Johnson jako kobieta, która po wypadku zyskuje specjalne zdolności, nie przypadła widzom do gustu. Mało tego, nawet sama aktorka ostro skrytykowała produkcję, w której wzięła udział. Jednak jeśli nie boicie się pająków, a nie mieliście okazji pójść do kina na Madame Web, to wkrótce pojawi się okazja, żeby zobaczyć to widowisko w streamingu.

Netflix zapowiedział premierę Madame Web na 14 maja