Never Let Go na pełnym zwiastunie. Film dla tych, którzy lubią się bać. W roli głównej Halle Berry

Lionsgate zaprezentował oficjalny zwiastun Never Let Go, nowego horroru w reżyserii uznanego twórcy gatunkowego Alexandre’a Aji, mającego na koncie takie filmy jak choćby: High Tension, The Hills Have Eyes, Mirrors, Piranha 3D, Horns, Crawl. Alexandre Aja jest mistrzem horroru i zawsze wymyśla coś przerażającego i nie inaczej będzie tym razem. Scenariusz napisali Kevin Coughlin i Ryan Grassby. Mrożący krew w żyłach zwiastun zapowiadający Never Let Go Matka i dwóch synów bliźniaków od lat są prześladowani przez złego ducha. Jedyną ochroną są mocne więzi rodzinne. Jednak kiedy jeden z chłopców zaczyna wątpić w istnienie zła, święta więź rodzinna zostaje zerwana, co prowadzi do niebezpiecznych następstw i konieczności walki o przetrwanie.

Never Let Go zadebiutuje w kinach w USA 27 września. Nie ma w tej chwili daty premiery w Polsce.

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.