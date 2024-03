Madame Web zmiażdżona przez gwiazdę filmu. Aktorka nie chce więcej grać w takich produkcjach

Aktorka dodała, że gdy podpisywała kontrakt, to Madame Web miała być zupełnie innym filmem. Skrytykowała więc współczesne podejście wytwórni, które zabierają reżyserom i artystom twórczą wolność, opierając się wyłącznie na statystykach i algorytmach.

Bardzo trudno jest robić filmy, a w tych wysokobudżetowych produkcjach, które powstają – a zaczyna się to dziać nawet w przypadku tych mniejszych, co mnie naprawdę przeraża – decyzje podejmują komisje. Sztuka nie radzi sobie wtedy zbyt dobrze, gdy odpowiadają za nią tacy ludzie. Filmy powstają dzięki reżyserowi i zespołowi artystów. Nie można tworzyć sztuki w oparciu o statystyki i algorytmy. Od dawna mam wrażenie, że odbiorcy są niezwykle inteligentni, ale kadry kierownicze zaczęły wierzyć, że tak nie jest. Publiczność zawsze będzie w stanie poznać się na kiepskich produkcjach. Nawet jeśli filmy zaczną być kręcone przy użyciu sztucznej inteligencji, ludzie nie będą chcieć ich oglądać.

Przykładem takiego złego zarządzania filmem przez producentów z wytwórni jest Madame Web. Dakota Johnson wprost przyznała, że produkcja doczekała się w montażu wielu cięć.

Czasami w tej branży podpisujesz się pod czymś i jest to jedna rzecz, a gdy to robisz, staje się to zupełnie czymś innym i myślisz: „Czekaj, co?”. Ale to było naprawdę pouczające doświadczenie i oczywiście nie jest miło być częścią czegoś, co zostało rozerwane na strzępy, ale nie mogę powiedzieć, że tego nie rozumiem.