Megalopolis to arcydzieło czy najgorszy gniot? Pierwsze recenzje nowego filmu Francisa Forda Coppoli

Megalopolis to chyba najbardziej szalona rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. I skłamałbym, gdybym powiedział, że nie podobała mi się każda sekunda – New York Magazine.

Jasne jest, że Megalopolis – marzenie, o którym Coppola śnił od około 40 lat – nie jest zwykłym filmem. To także wielki skok, odważny formalnie i wizualnie eksperyment, który sprawia wrażenie dzieła filmowca, który zamiast powtarzać się w nieskończoność i spocząć na laurach, fascynuje się ruchomym obrazem i jego nieskończonymi możliwościami – The New York Times.