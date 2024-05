Ghost of Tsushima w pierwszej czwórce najchętniej kupowanych gier PlayStation na PC

Oznacza to tyle, że wersja reżyserska Ghost of Tsushima zadebiutowała z większą liczbą jednoczesnych zagrań niż inne produkcje Sony, takie jak: Horizon Zero Dawn, Uncharted: Legacy of Thieves Collection i The Last of Us Part 1.

Warto także zauważyć, że wersja reżyserska Ghost of Tsushima została ciepło przyjęta przez graczy, zdobywając wysoką notę na podstawie ponad 6000 recenzji na Steamie. Co ciekawe nie zaszkodziło jej nawet zamieszanie wywołane kontrowersyjnymi decyzjami Sony, odnośnie konieczności logowania się do PSN. Prawdopodobnie dlatego, że Sucker Punch postanowiło wyjaśnić fanom wszystko przed premierą.