Po nieudanym FBC: Firebreak Remedy planuje wrócić do „świetnych, wyróżniających się” gier

FBC: Firebreak zawiodło oczekiwania. Remedy zmienia strategię i stawia na sprawdzone marki
Mäki podkreślił, że firma musi ponownie skupić się na dostarczaniu „świetnych, wyróżniających się i komercyjnie udanych gier, które gracze pokochają”, uznając branżę gier za biznes oparty na hitach. Nowa strategia zakłada, że większość wysiłków deweloperskich zostanie skierowana na rozwijanie i inwestowanie w uznane i trwałe franczyzy studia: Control oraz Alan Wake. Działania te mają również obejmować ekspansję tych marek na inne media, co stanowi część długoterminowego planu Remedy.
Większość naszych działań koncentruje się na rozwijaniu naszych uznanych marek – Control i Alan Wake – w które nadal inwestujemy i które rozszerzamy na inne media w ramach naszej długoterminowej strategii. Branża gier wciąż opiera się na hitach, a nasz powrót do rentowności najlepiej osiągnąć poprzez dostarczanie świetnych, wyróżniających się i komercyjnie udanych gier, które gracze pokochają.
Mimo problemów z FBC: Firebreak, Mäki uspokaja, że inne projekty, które są obecnie w fazie rozwoju, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wśród nich znajdują się między innymi remake’i gier Max Payne 1 i 2, realizowane we współpracy z Rockstar Games, a także kolejne projekty związane z markami Control i Alan Wake.
Pomimo trudności związanych z FBC: Firebreak, pozostałe nasze projekty w fazie produkcji postępują zgodnie z planem.
Na koniec przypomnijmy, że FBC: Firebreak trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera miała miejsce 17 czerwca 2025 roku.
