Zaloguj się lub Zarejestruj

Po nieudanym FBC: Firebreak Remedy planuje wrócić do „świetnych, wyróżniających się” gier

Patrycja Pietrowska
2025/10/30 08:00
0
0

FBC: Firebreak rozczarował, ale Remedy nie zwalnia.

Spin-off Control, czyli FBC: Firebreak, nie spełnił oczekiwań Remedy. Niedawno informowaliśmy również, że ze stanowiska dyrektora generalnego w firmie odszedł Tero Virtala, co mogło mieć związek z niezadowalającymi wynikami wspomnianej gry. W obliczu tych wyzwań, współzałożyciel i tymczasowy dyrektor generalny Markus Mäki zadeklarował powrót do strategicznych fundamentów, które w przeszłości przyniosły studiu sukces.

FBC: Firebreak
FBC: Firebreak

FBC: Firebreak zawiodło oczekiwania. Remedy zmienia strategię i stawia na sprawdzone marki

Mäki podkreślił, że firma musi ponownie skupić się na dostarczaniu „świetnych, wyróżniających się i komercyjnie udanych gier, które gracze pokochają”, uznając branżę gier za biznes oparty na hitach. Nowa strategia zakłada, że większość wysiłków deweloperskich zostanie skierowana na rozwijanie i inwestowanie w uznane i trwałe franczyzy studia: Control oraz Alan Wake. Działania te mają również obejmować ekspansję tych marek na inne media, co stanowi część długoterminowego planu Remedy.

Większość naszych działań koncentruje się na rozwijaniu naszych uznanych marek – Control i Alan Wake – w które nadal inwestujemy i które rozszerzamy na inne media w ramach naszej długoterminowej strategii. Branża gier wciąż opiera się na hitach, a nasz powrót do rentowności najlepiej osiągnąć poprzez dostarczanie świetnych, wyróżniających się i komercyjnie udanych gier, które gracze pokochają.

Mimo problemów z FBC: Firebreak, Mäki uspokaja, że inne projekty, które są obecnie w fazie rozwoju, przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wśród nich znajdują się między innymi remake’i gier Max Payne 1 i 2, realizowane we współpracy z Rockstar Games, a także kolejne projekty związane z markami Control i Alan Wake.

Pomimo trudności związanych z FBC: Firebreak, pozostałe nasze projekty w fazie produkcji postępują zgodnie z planem.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że FBC: Firebreak trafiło na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Premiera miała miejsce 17 czerwca 2025 roku.

Źródło:https://www.thegamer.com/fbc-firebreak-failure-new-ceo-alan-wake-control-changes/

Tagi:

News
Remedy Entertainment
Alan Wake
Alan Wake 2
Control
branża gier
Control 2
FBC: Firebreak
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112