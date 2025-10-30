Po nieudanym FBC: Firebreak Remedy planuje wrócić do „świetnych, wyróżniających się” gier

Spin-off Control, czyli FBC: Firebreak, nie spełnił oczekiwań Remedy. Niedawno informowaliśmy również, że ze stanowiska dyrektora generalnego w firmie odszedł Tero Virtala, co mogło mieć związek z niezadowalającymi wynikami wspomnianej gry. W obliczu tych wyzwań, współzałożyciel i tymczasowy dyrektor generalny Markus Mäki zadeklarował powrót do strategicznych fundamentów, które w przeszłości przyniosły studiu sukces.

FBC: Firebreak zawiodło oczekiwania. Remedy zmienia strategię i stawia na sprawdzone marki

Mäki podkreślił, że firma musi ponownie skupić się na dostarczaniu „świetnych, wyróżniających się i komercyjnie udanych gier, które gracze pokochają”, uznając branżę gier za biznes oparty na hitach. Nowa strategia zakłada, że większość wysiłków deweloperskich zostanie skierowana na rozwijanie i inwestowanie w uznane i trwałe franczyzy studia: Control oraz Alan Wake. Działania te mają również obejmować ekspansję tych marek na inne media, co stanowi część długoterminowego planu Remedy.