Alan Wake 2 Deluxe Edition na PS5 za 153,99 zł w Media Markt

W trwającej wyprzedaży Black Weeks w Media Markt przeceniono Alan Wake 2 Deluxe Edition. Pudełkowa wersja gry od Remedy Entertainment na PlayStation 5 kosztuje teraz 153,99 zł. W zestawie znajdują się dwa dodatki fabularne oraz cyfrowe przedmioty kosmetyczne.
Alan Wake 2 Deluxe Edition – oferta w Media Markt
W sklepie dostępne jest pudełkowe wydanie na PS5 w niższej cenie:
Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Śledztwo Anderson zmienia się w koszmar, gdy odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach.
Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.
Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących desperackie podróże w dwóch rzeczywistościach, zespolona w niezrozumiały sposób: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na świat.
GramTV przedstawia:
Dostawa kurierem lub do Paczkomatów InPost jest bezpłatna.
