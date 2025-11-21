Zaloguj się lub Zarejestruj

Alan Wake 2 Deluxe Edition na PS5 za 153,99 zł w Media Markt

Mikołaj Berlik
2025/11/21 19:00
0
0

Fizyczne wydanie z dodatkami w dobrej cenie.

W trwającej wyprzedaży Black Weeks w Media Markt przeceniono Alan Wake 2 Deluxe Edition. Pudełkowa wersja gry od Remedy Entertainment na PlayStation 5 kosztuje teraz 153,99 zł. W zestawie znajdują się dwa dodatki fabularne oraz cyfrowe przedmioty kosmetyczne.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 Deluxe Edition – oferta w Media Markt

W sklepie dostępne jest pudełkowe wydanie na PS5 w niższej cenie:

W ramach oferty Allegro Smart! dostępny jest także inny wariant:

Szereg rytualnych morderstw zagraża Bright Falls, małomiasteczkowej społeczności otoczonej dziką przyrodą Wybrzeża Północno-Zachodniego. Saga Anderson, wybitna agentka FBI z renomą osoby rozwiązującej niemożliwe sprawy, przybywa, by zbadać okoliczności serii zabójstw. Śledztwo Anderson zmienia się w koszmar, gdy odkrywa strony opowieści grozy, która zaczyna ziszczać się na jej oczach.

Alan Wake, zagubiony pisarz uwięziony w koszmarze wykraczającym poza granice naszego świata, tworzy mroczną opowieść, usiłując ukształtować rzeczywistość i wyrwać się ze swojego więzienia. Wbrew czającej się grozie Wake stara się zachować zdrowy rozsądek i pokonać diabła w jego własnej grze.

Anderson i Wake to dwójka bohaterów podejmujących desperackie podróże w dwóch rzeczywistościach, zespolona w niezrozumiały sposób: ich decyzje odzwierciedlają się wzajemnie i wpływają na świat.

GramTV przedstawia:

Dostawa kurierem lub do Paczkomatów InPost jest bezpłatna.

Tagi:

promocje
promocja
Remedy Entertainment
PlayStation 5
Alan Wake
Alan Wake 2
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112