SEGA dba o swoich pracowników. Firma szykuje kolejną podwyżkę pensji w Japonii

Firma SEGA ogłosiła, że ponownie planuje podnieść pensje swoim pracownikom zatrudnionym na pełen etat w japońskim oddziale. Jest to druga podwyżka bazowego wynagrodzenia w ostatnich latach, wprowadzana zaledwie trzy lata po ostatniej korekcie. Oficjalny komunikat firmy wskazuje na dwa główne cele tego posunięcia: stworzenie pracownikom warunków, w których będą mogli spokojnie wykonywać swoje obowiązki w obliczu wyzwań społecznych, takich jak rosnące ceny, oraz przyciągnięcie wartościowych zasobów ludzkich niezbędnych do wzmocnienia pozycji firmy.

SEGA ponownie podnosi pensje. Druga duża podwyżka w ciągu kilku lat

Zmiany w systemie wynagrodzeń wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2026 roku. Dla obecnych, pełnoetatowych pracowników przewidziana jest średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego wynosząca około 10%. SEGA zamierza też zmodyfikować system kompensacji, aby stał się on bardziej elastyczny i adekwatny do konkretnej roli oraz wkładu danego pracownika w rozwój firmy.