SEGA dba o swoich pracowników. Firma szykuje kolejną podwyżkę pensji w Japonii

Patrycja Pietrowska
2025/11/12 20:00
Lepsze zarobki w SEGA.

Firma SEGA ogłosiła, że ponownie planuje podnieść pensje swoim pracownikom zatrudnionym na pełen etat w japońskim oddziale. Jest to druga podwyżka bazowego wynagrodzenia w ostatnich latach, wprowadzana zaledwie trzy lata po ostatniej korekcie. Oficjalny komunikat firmy wskazuje na dwa główne cele tego posunięcia: stworzenie pracownikom warunków, w których będą mogli spokojnie wykonywać swoje obowiązki w obliczu wyzwań społecznych, takich jak rosnące ceny, oraz przyciągnięcie wartościowych zasobów ludzkich niezbędnych do wzmocnienia pozycji firmy.

SEGA ponownie podnosi pensje. Druga duża podwyżka w ciągu kilku lat

Zmiany w systemie wynagrodzeń wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2026 roku. Dla obecnych, pełnoetatowych pracowników przewidziana jest średnia podwyżka wynagrodzenia zasadniczego wynosząca około 10%. SEGA zamierza też zmodyfikować system kompensacji, aby stał się on bardziej elastyczny i adekwatny do konkretnej roli oraz wkładu danego pracownika w rozwój firmy.

Wierzymy, że zasoby ludzkie są kluczowe dla realizacji naszej misji oraz tworzenia i dostarczania nowej wartości. Dlatego wprowadzamy różne reformy w systemie kadrowym, aby zapewnić pracownikom możliwość pełnego wykorzystania ich potencjału w komfortowym środowisku pracy.

Oprócz stworzenia systemu wynagrodzeń, który nagradza pracowników w zależności od ich roli i wkładu, pracujemy również nad rozszerzeniem rozwiązań wspierających różne style pracy, pozwalających każdemu pracownikowi żyć w sposób najlepiej dopasowany do jego potrzeb – takich jak system Fami+, wspierający rodziców i opiekunów, oraz Job+, umożliwiający podejmowanie dodatkowych zajęć w celu tworzenia nowych innowacji.

Dotychczasowa pensja startowa w wysokości 300 000 jenów zostanie podniesiona do poziomu 330 000 jenów miesięcznie.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/sega-is-raising-japanese-employees-salaries-again-three-years-after-its-previous-increase/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

